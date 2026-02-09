Zsuzsová v kauze vraždy Kuciaka zatiaľ odmietla vypovedať. Sťažovala sa tiež, ako bola eskortovaná na súd

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje proces v kauze úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, ktorý je spojený aj s prípadom prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho. Na programe pojednávania je výsluch obžalovaných, konkrétne Mariana Kočnera, Aleny Zsuzsovej a Dušana Kracinu. Zsuzsová dnes pred súdom uviedla, že v tomto štádiu konania využije svoja právo a vypovedať nebude. V priebehu procesu sa však podľa vlastných slov chce vyjadrovať k výpovediam svedkov a k dôkazom, ako aj navrhovať nové dôkazy.
„V priebehu konania vypovedať budem a chcem,“ uviedla Zsuzsová. Tá sa na začiatku pojednávania sťažovala, že na súd nebola eskortovaná priamo zo ženskej väznice Nitra-Chrenová, ale z ústavu v Bratislave, kde strávila víkend. Poukázala pritom na svoje zdravotné problémy. Pri predvádzaní do pojednávacej miestnosti musí napríklad používať barlu.
Výpovede z prípravného konania
Vzhľadom na stanovisko obžalovanej Zsuzsovej sa na súde čítali jej výpovede z prípravného konania ešte zo septembra a novembra 2018. Zsuzsová sa v nich vyjadrila o svojom vzťahu ku kľúčovému svedkovi Zoltánovi Andruskóovi. Podľa nej jej svedok dlhoval peniaze, čo bolo aj hlavným predmetom ich spoločnej komunikácie.
„Riešili sme iba jeho dlh a nie objednávku vraždy,“ povedala vo výpovedi. Zároveň Zsuzsová povedala, že Andruskóovi nevyšlo viacero biznisových projektov a chcel sa veľmi zoznámiť s Mariánom Kočnerom, ktorý bol jej rodinným priateľom a o ktorom vedel, že má peniaze. „A predstaviť mu rôzne biznisy,“ uviedla obžalovaná.
Kočner však podľa nej o zoznámenie nestál. Vražda Kuciaka preto mohla byť podľa nej iniciatívou Andruskóa, ktorý vedel, že Kočner má s novinárom spory. Chcel si tým podľa nej získať Kočnerovu dôveru. „Buď sa ten človek zbláznil, alebo je niekým riadený,“ vyhlásila. Eventuálne mohlo podľa Zsuzsovej ísť o snahu zdiskreditovať Kočnera.
Štvrtý obžalovaný Darko Dragič, ktorý je občanom Bosny a Hercegoviny, sa stručne vyjadril už na predošlom pojednávaní, pričom vinu odmietol. Zároveň dal súhlas na konanie ďalších pojednávaní v jeho neprítomnosti. Kočner a Zsuzsová sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo Kracina a Dragič sú stíhaní na slobode.
Podrobnosti obžaloby
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený. Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Prípravované vraždy
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.
Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Ilijom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Doterajšie rozsudky
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová zase prvýkrát oslobodená a následne uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie.
Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená.