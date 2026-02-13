Kočner chce súdu vysvetliť Threemu, požiadal však o odklad výpovede. Kuciakovcom sa nepáčilo, že sa ich právnik nedostal k slovu – VIDEO

Marian Kočner, ktorý je obžalovaný v prípade úkladnej vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, chce súdu vysvetliť komunikácie z aplikácie Threema. Ako v piatok povedal senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, za týmto účelom navrhuje preložiť svoju výpoveď, ktorá bola naplánovaná na piatok. Komunikácia by totiž podľa neho mala byť premietnutá na obrazovkách.
Kočnerova odložená výpoveď
Samotná spontánna výpoveď Kočnera môže podľa samotného obžalovaného trvať približne pol hodinu, vysvetľovanie komunikácie z Threemy a aplikácie WhatsApp však môže byť dlhšie.
Zsuzsová v kauze vraždy Kuciaka zatiaľ odmietla vypovedať, súd preložil Kočnerovo vypočutie na piatok
„Kompletnú výpoveď chcem urobiť na najbližšom pojednávaní,“ vyhlásil Kočner. Ako vyplýva z vyjadrenia predsedu senátu Miroslava Mazúcha, súd návrhu Kočnera plánuje vyhovieť. Zároveň Dušan Kracina, ktorý je obžalovaný vo veci prípravy vrážd, avizoval, že v aktuálnom štádiu konania vypovedať nebude. Kočner následne zo súhlasom senátu opustil v sprievode eskorty piatkové pojednávanie.
Nevypovedané vyjadrenie k návrhu Kočnera
Rovnako odišli aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a matka jeho zavraždenej partnerky Martiny Kušnírovej. Nepáčilo sa im totiž, že súd nenechal ich právneho zástupcu Romana Kvasnicu vyjadriť sa k návrhu Kočnera na vykonávanie dokazovania.
Proces v kauze vraždy Kuciaka má pokračovať výsluchom obžalovaných, spojený je aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov
„Už 30 minút riešime technikálie,“ povedal predseda senátu Mazúch s tým, že súd teraz bude pokračovať v čítaní výpovedí Aleny Zsuzsovej. Jozef Kuciak sa však následne sudcu opýtal, aká je to spravodlivosť, keď sa obhajca obžalovaného môže vyjadriť ku všetkému a ich právny zástupca nie. Následne opustil pojednávaciu miestnosť.
Kočner a ďalšia obžalovaná, Alena Zsuzsová, sú momentálne vo výkone trestu odňatia slobody pre odsúdenia v iných prípadoch, zatiaľ čo obžalovaní Dušan Kracina a Darko Dragič sú stíhaní na slobode.
Okolnosti vraždy Jána Kuciaka
Podľa obžaloby týkajúcej sa vraždy Jána Kuciaka si podnikateľ Marian Kočner na prelome rokov 2017 až 2018 objednal u Aleny Zsuzsovej vraždu novinára, ktorý vo svojich novinárskych textoch poukazoval na jeho rôznorodú ekonomickú trestnú činnosť. Podľa zadania mal byť Kuciak najskôr unesený a neskôr zavraždený.
Zsuzsová sa so zadaním obrátila na v súčasnosti už právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa, ktorému za vykonanie sľúbila odpustenie dlhu 20-tisíc eur plus finančnú čiastku 50-tisíc eur. Zároveň mu odovzdala údaje o Kuciakovi, ktoré Marian Kočner získal z jeho sledovania, a tiež jeho podobizeň. Andruskó sa so zadaním obrátil na dvojicu Tomáš Szabó a Miroslav Marček, ktorá je momentálne už tiež právoplatne odsúdená.
Súd opäť otvoril proces v kauze vraždy novinára Kuciaka a pripustil Threemu ako dôkaz – VIDEO
Marček a Szabó následne niekoľkokrát vykonali obhliadku domu vo Veľkej Mači pri Galante, kde Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou bývali. Vo večerných hodinách 21. februára 2018 Marček vnikol do domu a pištoľou s tlmičom Kuciaka zasiahol dvakrát do hrudníka. Následne jednou strelou do hlavy usmrtil aj Martinu Kušnírovú.
Objednávka vrážd
Pokiaľ ide o obžalobu v kauze prípravy vrážd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, podľa nej zadal v roku 2017 Marian Kočner Alene Zsuzsovej objednávku vraždy vtedajšieho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku a v tom čase advokáta Daniela Lipšica. Dôvodom bolo angažovanie sa dvojice v kauze Technopol.
Zsuzsová s požiadavkou oslovila Zoltána Andruskóa. Odmena za vraždu Žilinku mala byť 70-tisíc eur a za vraždu Lipšica 200-tisíc eur. Andruskó s objednávkou oslovil Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Tí však od toho neskôr odstúpili. Objednávku preto Andruskó zadal Dušanovi Kracinovi, cez ktorého sa dostala k Darkovi Dragičovi. Ten na príprave skutku spolupracoval s odsúdeným členom sereďskej drogovej skupiny Ilijom Weissom. Skutok však nebol dokonaný.
Marian Kočner sa vo väzení takmer udusil, situácia bola kritická a zasahovali záchranári
V roku 2018 Kočner oslovil Zsuzsovú tiež vo veci vraždy vtedajšieho prvého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho. Odmena za skutok mala byť 100-tisíc eur. Dôvodom bolo, že podľa Kočnera sa mu Šufliarsky „otočil chrbtom“ a nechcel s ním spolupracovať na jeho trestných kauzách. Alena Zsuzsová opätovne v tejto veci oslovila Andruskóa a ten Szabóa a Marčeka. Šufliarskeho mali zabiť nástražným výbušným systémom alebo zastreliť. Marčeka a Szabóa však v septembri 2018 zadržali vo veci vraždy Kuciaka.
Sumár doterajších súdnych procesov
Vražda Kuciaka sa na súde prejednáva už v rámci tretieho procesu. Kočner bol v predchádzajúcich dvoch procesoch vo veci vraždy Kuciaka oslobodený, Zsuzsová bola v prvom procese oslobodená a v druhom uznaná za vinnú. Odvolací súd však v oboch prípadoch rozsudky zrušil.
Vražda novinára Kuciaka, advokáta Valka aj prípad Kováčika. Súdy sa budú v roku 2026 venovať viacerým kauzám
Najvyšší súd (NS) SR naposledy na neverejnom zasadnutí v máji 2025 zrušil už druhý rozsudok ŠTS v tomto prípade a vec mu vrátil z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku, a to pre nejasnosti skutkových zistení, nevykonania všetkých potrebných dôkazov na úplné zistenie skutkového stavu veci a z dôvodu, že Špecializovaný trestný súd sa nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Zároveň z dôvodu neuposlúchnutia záväzného pokynu najvyššieho súdu uvedeného v predchádzajúcom rozsudku vec prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu Špecializovaného trestného súdu. Z tohto dôvodu musí byť dokazovanie vo veci vykonané odznovu.
Pokiaľ ide o záležitosť prípravy vrážd, ktorú súd rieši už po druhýkrát, Zsuzsová a Kracina boli v predchádzajúcom procese uznaní za vinných a Dragič, naopak, oslobodený. Aj táto časť rozsudku však bola odvolacím súdom zrušená.