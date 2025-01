Oscarový herec prežíva ťažké chvíle, manželka mu zomrela v deň jeho narodenín

Šesťdesiatpäťročný britský herec a režisér Mark Rylance má za sebou najsmutnejšie narodeniny. Práve v tento deň, v sobotu 18. januára, zomrela jeho milovaná manželka Claire Van Kampen vo veku 71 rokov. Informuje TV Joj na svojom webe Topstar.noviny.sk.

„Claire Louise van Kampen, lady Rylance, zomrela dnes ráno, v sobotu 18. januára o 11:47, v starobylom meste Kassel v Nemecku, obklopená svojou rodinou,“ stálo vo vyhlásení.

Oscarový herec, ktorý si zahral vo filmoch ako Most špionóv, Dunkirk či Wolf Hall), a jeho dcéra Juliet ju opísali, ako jednu „z najzábavnejších a najinšpiratívnejších žien, aké sme kedy poznali“ a poďakovali sa jej, že naplnila ich životy „svojou mágiou, hudbou, smiechom a láskou.“

Muzikálová režisérka Claire Van Kampen už dlhšie bojovala s rakovinou. Mark a Claire sa zosobášili v roku 1989 a Rylance sa stal aj nevlastným otcom jej dvoch dcér. V roku 2023 Rylance povedal pre The Guardian: „Claire úplne zmenila môj život… Uviedla ma do sveta klasickej a modernej hudby a zamilovali sme sa do hudby.“