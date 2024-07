Originálny historický príbeh plný mytológie a tajomstiev. Zabudnutý palác

Minotaurus bolo monštrum s hlavou býka a stalo sa námetom mnohých významných autorov. Neobišla ho ani Alexandra Walshová, milovníčka histórie. Vo svojom príbehu vyzdvihla aj nevlastnú sestru Minotaura Ariadnu, ktorá podľa mýtov svojho brata zradila pre lásku k Teseovi.

Alexandra v románe Zabudnutý palác majstrovsky spája históriu, fikciu a grécku mytológiu do rozprávania o silných ženách, ktoré zdolávajú prekážky na ceste ku šťastiu, a z troch časových línií vytvorila strhujúci celok.

Zabudnutý palác

Londýn, 1900

Alice Websterová urobila najhoršie rozhodnutie svojho života. Keď jej teta Agatha ponúkne možnosť sprevádzať ju na okružnej ceste po Európe, Alice jej pozvanie s nadšením prijme a využije príležitosť ujsť pred škandálom, ktorý spôsobila. Spoločne sa vyberú spoznávať svet na prelome storočí a Alice pomaly začína veriť, že zlomené srdce sa jej zahojí. Vďaka náhodnému stretnutiu v parížskom vlaku sa dostanú až na Krétu do nádherného historického domu a tiež na vykopávky v Knosse. Tam si Alice uvedomí, že legendy spojené s Minotaurovým labyrintom až strašidelne presne zrkadlia desivé sny, ktoré ju trápia od príchodu na Krétu.

Súčasnosť

Eloise De’Athová by mala byť smútiacou vdovou, nikto však netuší, že po smrti manžela jej v skutočnosti odľahlo. V túžbe uniknúť sa vyberie na Krétu do domu, ktorý kedysi patril jej svokrovi Quinnovi. V jeho pracovni objaví zápisky z jeho celoživotnej práce – štúdiu minojských vykopávok v Knosse, ktoré sa snažili objaviť Minotaurov labyrint. Medzi nimi sa nachádza aj denník mladej ženy Alice. Eloise úplne pohltí Alicin príbeh nešťastnej lásky a tiež živé opisy desivých snov, ktoré až nápadne pripomínajú jej vlastné. Prečo však bola Alice taká posadnutá príbehom o Ariadne, princeznej labyrintu? Spája Alice a Eloise len ich útek pred nešťastnou láskou na Krétu, alebo ich rovnaké sny znamenajú niečo viac?

Tri ženy rozdelené časom, ale spojené dlho skrývanými tajomstvami minulosti. Keď sa ich príbehy spoja do zlatej nite, hrozná nespravodlivosť minulosti sa možno konečne napraví…

Zabudnutý palác je očarujúci historický román o zlomených srdciach a dávnej krivde, ktorú treba napraviť. Fascinujúca zmes faktov a fikcie, súčasnosti a histórie, mýtu a rozprávania.

Alexandra Walshová je vášnivou milovníčkou dejín a mytológie a pri tomto príbehu to cítiť. Inšpirovala sa krvilačným netvorom Minotaurom a svetoznámy mýtus prerozprávala trošku inak, originálne, pútavo – do jeho vzťahu s nevlastnou sestrou Ariadnou vniesla krehké súrodenecké puto.

„Alicin príbeh sa odohráva na pozadí skutočných archeologických prác na nálezisku v Knosse. Dovolila som si pridať do knihy 2 nálezy, ktoré objavila Alice, ale inak som sa usilovala dodržať časové obdobie, v ktorom vykopávky na Kréte skutočne prebiehali. Zachovala som aj mená reálnych ľudí v rámci skutočných historických udalostí,“ vysvetľuje A.Walshová.

Alexandra Walsh

Autorka bestsellerov s historickými námetmi, jej príbehy sa zväčša odohrávajú vo viacerých časových líniách. Vychádzajú zo skutočných historických udalostí, do ktorých Walshová vkladá vlastný autorský naratív. Jej príbehy siahajú od 15. storočia po viktoriánske obdobie a inšpirujú ich skryté hlasy žien, ktoré sa stratili vo víre dejín. Na popredné miesta v rebríčkoch bestsellerov ju vyniesla The Marquess House Saga, ktorá obsahuje štyri knihy. Autorka v nich dômyselne spracovala obdobie dejín Tudorovcov a Stuartovcov. Momentálne žije vo Walese a voľný čas najradšej trávi v divadle a cestovaním po hradoch a zámkoch. V Zabudnutom paláci podnikla krok iným smerom − zabŕdla do krétskej mytológie, v ktorej sa zamerala na chronicky známy príbeh princeznej Ariadny a jej nevlastného brata Minotaura, ktorý však poňala úplne iným spôsobom hodným zamyslenia.

