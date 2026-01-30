Organizátori ZOH 2026 upozorňujú fanúšikov, že vstupenky zakúpené mimo oficiálneho systému môžu byť zrušené

Lístky sú k dispozícii na viaceré súťaže aj v súčasnosti. Pri najžiadanejších podujatiach však ide o lístky najvyšších kategórií.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
ZOH v Pekingu 2022
Tanečné vystúpenie pod piatimi kruhmi ZOH 2022. Peking, 4. február 2022. Foto: SITA/AP
Organizátori zimných olympijských hier 2026 prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) upozorňujú, že kupujúci v prípade nákupu vstupenky na jednotlivé zápasy a súťaže mimo oficiálneho predajného systému podujatia sa vystavujú riziku zrušenia lístka a neumožnenia vstupu na športovisko.

„Lístky na ZOH je možné legálne zakúpiť len prostredníctvom oficiálnej webovej platformy organizátora, alebo spoločnosti On Location,“ referuje správa na webe SOŠV.

V prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti akéhokoľvek lístka alebo o tom, či je prevádzkovateľ riadne oprávnený predávať alebo poskytovať vstupenky na zimné olympijské hry, organizačný výbor Miláno Cortina 2026 vyzýva všetky osoby, aby kontaktovali jeho oddelenie zákazníckeho servisu.

Vstupenky na ZOH 2026 sú výhradne digitálne, doručujú sa do oficiálnej aplikácie Tickets MilanoCortina2026. „Tá je jediná, len jej prostredníctvom sa dá dostať do hľadísk olympijských športovísk. Vstupenky sú naviazané na konkrétnu osobu, ich preposielanie je možné len cez oficiálny systém,“ uvádza sa ďalej v upozornení.

SOŠV neodporúča nákup vstupeniek mimo autorizovaného systému organizátorov cez neoficiálnych predajcov, sociálne siete alebo sekundárne trhoviská. V prípade znefunkčnenia či zrušenia vstupenky totiž nebude môcť nijakým spôsobom pomôcť.

„Jediné oficiálne miesto nákupu pre slovenských fanúšikov je na oficiálnej webovej platforme. Vstupenky s rôznymi VIP balíčkami ponúka spoločnosť On Location,“ hlási výbor.

Vstupenky sú k dispozícii na viaceré súťaže aj v súčasnosti. Pri najžiadanejších podujatiach však ide o lístky najvyšších kategórií. Organizátori ich budú predávať do naplnenia kapacity jednotlivých hľadísk. Dostupnosť sa priebežne mení, niektoré lístky sa môžu znova objaviť vďaka vráteniu cez oficiálny resale systém.

