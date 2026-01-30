Organizátori ZOH 2026 upozorňujú fanúšikov, že vstupenky zakúpené mimo oficiálneho systému môžu byť zrušené

Organizátori zimných olympijských hier 2026 prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) upozorňujú, že kupujúci v prípade nákupu vstupenky na jednotlivé zápasy a súťaže mimo oficiálneho predajného systému podujatia sa vystavujú riziku zrušenia lístka a neumožnenia vstupu na športovisko.
„Lístky na ZOH je možné legálne zakúpiť len prostredníctvom oficiálnej webovej platformy organizátora, alebo spoločnosti On Location,“ referuje správa na webe SOŠV.
FIFA prijala cez 500 miliónov žiadostí o vstupenky na MS 2026
V prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti akéhokoľvek lístka alebo o tom, či je prevádzkovateľ riadne oprávnený predávať alebo poskytovať vstupenky na zimné olympijské hry, organizačný výbor Miláno Cortina 2026 vyzýva všetky osoby, aby kontaktovali jeho oddelenie zákazníckeho servisu.
Vstupenky na ZOH 2026 sú výhradne digitálne, doručujú sa do oficiálnej aplikácie Tickets MilanoCortina2026. „Tá je jediná, len jej prostredníctvom sa dá dostať do hľadísk olympijských športovísk. Vstupenky sú naviazané na konkrétnu osobu, ich preposielanie je možné len cez oficiálny systém,“ uvádza sa ďalej v upozornení.
Olympijský festival v Jasnej ponúkne zábavu pre fanúšikov počas zimnej olympiády v Taliansku
SOŠV neodporúča nákup vstupeniek mimo autorizovaného systému organizátorov cez neoficiálnych predajcov, sociálne siete alebo sekundárne trhoviská. V prípade znefunkčnenia či zrušenia vstupenky totiž nebude môcť nijakým spôsobom pomôcť.
„Jediné oficiálne miesto nákupu pre slovenských fanúšikov je na oficiálnej webovej platforme. Vstupenky s rôznymi VIP balíčkami ponúka spoločnosť On Location,“ hlási výbor.
Pred ZOH a ZPH 2026 vyšli príležitostné známky a súbor mincí
Vstupenky sú k dispozícii na viaceré súťaže aj v súčasnosti. Pri najžiadanejších podujatiach však ide o lístky najvyšších kategórií. Organizátori ich budú predávať do naplnenia kapacity jednotlivých hľadísk. Dostupnosť sa priebežne mení, niektoré lístky sa môžu znova objaviť vďaka vráteniu cez oficiálny resale systém.