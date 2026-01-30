Olympijský festival v Jasnej ponúkne zábavu pre fanúšikov počas zimnej olympiády v Taliansku

Nechce sa vám cestovať stovky kilometrov do Talianska, ale chcete zažiť pravú olympijskú atmosféru takpovediac naživo?
Stačí prísť v dňoch 12.- 15. februára 2026 do Jasnej pod Chopkom, kde bude v plnom prúde Olympijský festival. Jasná sa zmení na centrum športových zážitkov, rodinnej zábavy a fanúšikovskej nálady. Vstup je zdarma.
Pestrá paleta akcií
Na Bielej púti vznikne pod zjazdovkami špeciálny areál s najväčšou olympijskou fanzónou na Slovensku. Jej návštevníci budú nielen podporovať slovenských športovcov v ich olympijských zápoleniach, ale budú si môcť aj vyskúšať viaceré zimné športy či zabaviť sa pri koncertoch a ďalších sprievodných aktivitách.
Na svoje si prídu deti, celé rodiny aj športoví fanúšikovia, ktorí budú mať možnosť stretnúť v Jasnej olympionikov aj športové osobnosti.
Najprv Štrbské Pleso, teraz Jasná
„Pred štyrmi rokmi to na Štrbskom Plese počas premiérového slovenského zimného Olympijského festivalu poriadne žilo a verím, že rovnako skvelé bude aj podujatie v Jasnej. Na tejto jedinečnej akcii môžu najmä deti objaviť celoživotnú vášeň pre pohyb, ktorý je pre ich zdravý vývoj kľúčový,“ povedal generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba v tlačovej správe Slovenského olympijského a športového výboru.
Možnosť zašportovať si
V Jasnej počas Olympijského festivalu vznikne najväčšie zimné ihrisko na Slovensku. Návštevníci si na vlastnej koži vyskúšajú viac ako sedem zimných športov – od hokeja a lyžovania cez biatlon až po skialpinizmus. Malí športovci môžu na Olympijskom festivale zažiť pravý súťažný olympijský zážitok. Pripravené pre nich budú preteky v slalome, do ktorých už prebieha registrácia na webe olympijskyfestival.sk.
„Popri fandení počas priamych prenosoch zo ZOH 2026 a autogramiádach so športovcami si návštevníci užijú aj koncerty Majselfa, Ega, Iné Kafé, OtherWay, Zahrajka či spoločné vystúpenie Petra Cmoríka s Filipom Jančíkom a kapelou Ikonito. Každý deň bude súčasťou programu aj nahrávanie CitronShow s Richardom Lintnerom,“ informoval SOŠV.