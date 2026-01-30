Olympijský festival v Jasnej ponúkne zábavu pre fanúšikov počas zimnej olympiády v Taliansku

V Jasnej počas Olympijského festivalu vznikne najväčšie zimné ihrisko na Slovensku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Svetový pohár žien v Jasnej
Atmosféra V Jasnej počas Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien pred dvoma rokmi. Foto: SITA/Audi FIS Svetový pohár Jasná 2024
Slovensko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Slovensko

Nechce sa vám cestovať stovky kilometrov do Talianska, ale chcete zažiť pravú olympijskú atmosféru takpovediac naživo?

Stačí prísť v dňoch 12.- 15. februára 2026 do Jasnej pod Chopkom, kde bude v plnom prúde Olympijský festival. Jasná sa zmení na centrum športových zážitkov, rodinnej zábavy a fanúšikovskej nálady. Vstup je zdarma.

Pestrá paleta akcií

Na Bielej púti vznikne pod zjazdovkami špeciálny areál s najväčšou olympijskou fanzónou na Slovensku. Jej návštevníci budú nielen podporovať slovenských športovcov v ich olympijských zápoleniach, ale budú si môcť aj vyskúšať viaceré zimné športy či zabaviť sa pri koncertoch a ďalších sprievodných aktivitách.

Na svoje si prídu deti, celé rodiny aj športoví fanúšikovia, ktorí budú mať možnosť stretnúť v Jasnej olympionikov aj športové osobnosti.

Najprv Štrbské Pleso, teraz Jasná

„Pred štyrmi rokmi to na Štrbskom Plese počas premiérového slovenského zimného Olympijského festivalu poriadne žilo a verím, že rovnako skvelé bude aj podujatie v Jasnej. Na tejto jedinečnej akcii môžu najmä deti objaviť celoživotnú vášeň pre pohyb, ktorý je pre ich zdravý vývoj kľúčový,“ povedal generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba v tlačovej správe Slovenského olympijského a športového výboru.

Možnosť zašportovať si

V Jasnej počas Olympijského festivalu vznikne najväčšie zimné ihrisko na Slovensku. Návštevníci si na vlastnej koži vyskúšajú viac ako sedem zimných športov – od hokeja a lyžovania cez biatlon až po skialpinizmus. Malí športovci môžu na Olympijskom festivale zažiť pravý súťažný olympijský zážitok. Pripravené pre nich budú preteky v slalome, do ktorých už prebieha registrácia na webe olympijskyfestival.sk.

„Popri fandení počas priamych prenosoch zo ZOH 2026 a autogramiádach so športovcami si návštevníci užijú aj koncerty Majselfa, Ega, Iné Kafé, OtherWay, Zahrajka či spoločné vystúpenie Petra Cmoríka s Filipom Jančíkom a kapelou Ikonito. Každý deň bude súčasťou programu aj nahrávanie CitronShow s Richardom Lintnerom,“ informoval SOŠV.

Viac k osobe: Jozef Liba
Firmy a inštitúcie: Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV)
Okruhy tém: Aktivity Jasná Návštevníci Olympijský festival ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk