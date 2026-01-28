Pred ZOH a ZPH 2026 vyšli príležitostné známky a súbor mincí

Motívom olympijskej poštovej známky je krasokorčuliar Karol Divín, paralympiádu na známke symbolizuje curling na vozíku.
Prezident SOŠV Anton Siekel, generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a člen Bankovej rady NBS Dušan Jurčák s obehovými euromincami a poštovými známkami vydanými k ZOH 2026. Foto: SOŠV/Andrej Galica
Pri príležitosti nadchádzajúcich zimných olympijských a paralympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo majú zberatelia možnosť získať súbor mincí a dve nové poštové známky. Prezentovali ich 9 dní pred začiatkom ZOH v Bratislave, informuje o tom oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Tradícia vydávania slovenských poštových známok s olympijskou tematikou sa začala pri príležitosti prvej účasti Slovenska na olympijskej pôde – pred ZOH 1994 v Lillehammeri. Odvtedy vydala Slovenská pošta špeciálne známky k ôsmim letným a deviatim zimným hrám. Neskôr pribudli známky s paralympijskou tematikou.

Olympijské mince patria k obľúbenými numizmatickým artiklom. Prvá minca so športovou tematikou vyšla na Slovensku v 1994 pri príležitosti storočnice Medzinárodného olympijského výboru. Od roku 2006 vychádza pravidelne sada mincí so žetónom k olympijským podujatiam. V rokoch 2006 a 2008 išlo o slovenské koruny, od roku 2010 vychádzajú euromince.

„Vďaka Slovenskej pošte, Mincovni Kremnica a Národnej banke Slovenska dostávajú zberatelia známok a mincí a priaznivci športu a umenia špecifické darčeky. Veľmi sa teším, že tradícia sa opakuje pred každými hrami,“ uviedol čestný prezident SOŠV František Chmelár.

Znamka_gal_3.jpg
Známky pri príležitosti ZOH a ZOH 2026. Foto: SOŠV/Andrej Galica

Poštové známky v nominálnej hodnote 1,40 eura

Dve nové poštové známky s nominálnymi hodnotami 1,40 eura nesú názvy „Šport: Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo“ a „Šport: Zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo“. Motívom olympijskej poštovej známky je krasokorčuliar Karol Divín, paralympiádu na známke symbolizuje curling na vozíku.

„Spolupráca Slovenskej pošty s SOŠV a SPV trvá dlhodobo. Dnes predstavujeme dve známky, ktoré sa predávajú spoločne a sú spojené,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

Autorom známok je akademický maliar Karol Felix. Na obálke prvého dňa olympijskej známky je hokejista Pavol Regenda, nálepný list je inšpirovaný biatlonistkami Anastasiou Kuzminovou a Paulínou Bátovskou Fialkovou, návrh pečiatky inšpirovalo zjazdové lyžovanie.

„Šport je pre mňa srdcová záležitosť, mám k nemu vrúcny vzťah. Pri výbere motívov známok nemám veľa voľnosti. Snažím sa rešpektovať predstavy emisnej komisie, SOŠV a SPV. Pri nálepných listoch, obálkach a pečiatkach som už mal voľné ruky a bola to radosť ich vytvoriť,“ povedal Felix.

Znamka_gal_1.jpg
Foto: SOŠV/Andrej Galica

Súbor slovenských obehových euromincí k ZOH 2026

Pred ZOH 2026 vydala Národná banka Slovenska aj súbor slovenských obehových euromincí spolu so žetónom, na ktorom je dynamická postava lyžiara na trati. „Národná banka Slovenska si prostredníctvom svojej emisnej činnosti dlhodobo pripomína historické udalosti, bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, ako aj významné osobnosti a inštitúcie. Stabilné miesto v emisnom pláne majú prestížne olympijské podujatia. Vydali sme od zavedenia eura už 9 tematických súborov euromincí,“ povedal člen bankovej rady NBS Dušan Jurčák.

V pozadí averznej strany mince je panoráma Dolomitov, nechýba tam znak SOŠV, značky Mincovne Kremnica a štylizované iniciály autora návrhu Martina Sabola. Reverzná strana prostredníctvom siluety milánskej katedrály so snehovými vločkami a vizuálom Dolomitov prepája horské a mestské prostredie hier.

