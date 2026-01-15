FIFA prijala cez 500 miliónov žiadostí o vstupenky na MS 2026

Odozva na žiadosti o vstupenky je rekordná napriek kontroverziám okolo cien.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
FIFA, logo
Foto: ilustračné, SITA/AP
Svet Futbal Futbal z lokality Svet

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na tohtoročný šampionát sveta v USA, Mexiku a Kanade prijala už viac ako 500 miliónov žiadostí o vstupenky. Uviedla tiež, že žiadosti prišli od fanúšikov zo všetkých 211 štátov a území.

Lístky sa prideľovali prostredníctvom žrebovania, do ktorého sa fanúšikovia mohli prihlásiť do utorka. FIFA potvrdila, že úspešní žiadatelia budú informovaní najskôr 5. februára. Najväčší záujem o zápasy mimo hostiteľských krajín bol zo strany fanúšikov z Nemecka, Anglicka, Brazílie, Španielska, Portugalska, Argentíny a Kolumbie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Najžiadanejšie boli vstupenky na zápas Kolumbie s Portugalskom v Miami 27. júna, nasledovaný duelom Mexika proti Kórejskej republike v Guadalajare 18. júna a finále MS v New Jersey 19. júla.

Prezident FIFA Gianni Infantino vyjadril vďaku a uznanie fanúšikom za „mimoriadnu odozvu“ a dodal, že iba ľutuje, že na štadiónoch nebude možné privítať všetkých fanúšikov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

FIFA však čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek na turnaj pre 48 výberov. Ceny lístkov niektoré fanúšikovské skupiny označili za „výpalné“ alebo „astronomické“. Futbaloví fanúšikovia v Európe poukázali na to, že ceny sú takmer päťkrát vyššie ako na MS 2022 v Katare.

Ako reakciu na tieto pripomienky FIFA v decembri zaviedla novú kategóriu lístkov za zníženú cenu 60 USD, v prepočte približne 51 eur.

Viac k osobe: Gianni Infantino
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federácia
Okruhy tém: MS vo futbale MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk