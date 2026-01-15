FIFA prijala cez 500 miliónov žiadostí o vstupenky na MS 2026

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na tohtoročný šampionát sveta v USA, Mexiku a Kanade prijala už viac ako 500 miliónov žiadostí o vstupenky. Uviedla tiež, že žiadosti prišli od fanúšikov zo všetkých 211 štátov a území.
Šok pred MS vo futbale. Pri mexickom štadióne našli vyše 450 vriec s ľudskými pozostatkami, môže za to drogový kartel
Lístky sa prideľovali prostredníctvom žrebovania, do ktorého sa fanúšikovia mohli prihlásiť do utorka. FIFA potvrdila, že úspešní žiadatelia budú informovaní najskôr 5. februára. Najväčší záujem o zápasy mimo hostiteľských krajín bol zo strany fanúšikov z Nemecka, Anglicka, Brazílie, Španielska, Portugalska, Argentíny a Kolumbie.
Najžiadanejšie boli vstupenky na zápas Kolumbie s Portugalskom v Miami 27. júna, nasledovaný duelom Mexika proti Kórejskej republike v Guadalajare 18. júna a finále MS v New Jersey 19. júla.
Infantino obhajuje ceny vstupeniek na MS 2026. Mohli by sme vypredať MS na 300 rokov dopredu, vyhlásil
Prezident FIFA Gianni Infantino vyjadril vďaku a uznanie fanúšikom za „mimoriadnu odozvu“ a dodal, že iba ľutuje, že na štadiónoch nebude možné privítať všetkých fanúšikov.
FIFA však čelí kritike za vysoké ceny vstupeniek na turnaj pre 48 výberov. Ceny lístkov niektoré fanúšikovské skupiny označili za „výpalné“ alebo „astronomické“. Futbaloví fanúšikovia v Európe poukázali na to, že ceny sú takmer päťkrát vyššie ako na MS 2022 v Katare.
Budúcoročný majster sveta vo futbale dostane odmenu 50 miliónov dolárov
Ako reakciu na tieto pripomienky FIFA v decembri zaviedla novú kategóriu lístkov za zníženú cenu 60 USD, v prepočte približne 51 eur.