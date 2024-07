Organizátori OH v Paríži predali už takmer desať miliónov vstupeniek, k dispozícii sú lístky ešte na 45 športov

Na olympijské a paralympijské hry v Paríži predali organizátori dovedna už 9,7 milióna vstupeniek. Padol už rekord v počte lístkov predaných či pridelených na jedny OH, keďže v Atlante 1996 to bolo 8,3 milióna a o 28 rokov neskôr Parížania pokorili métu 8,7 milióna.

Niektoré súťaže nebudú vypredané

A vstupenky sú stále k dispozícii, Francúzi na to spolu vyčlenili až 10 miliónov lístkov. Viac ako milión ich predali už aj na PH. K dispozícii sú vstupenky ešte naprieč 45 športami, no napriek veľkému záujmu fanúšikov nebudú niektoré súťaže vypredané.

„V meste je čulý ruch, bude to pre mňa prvá olympiáda naživo,“ uviedla 29-ročná Carmen Riverová, ktorá do Paríža pricestovala zo španielskeho Madridu. „Nie som prekvapená, že ide o najpopulárnejšie OH v histórii, keďže sa konajú po pandémii a ďalších udalostiach, ktoré ovplyvnili predchádzajúce,“ dodala.

Vlna kritiky

V prvej polovici roka približne milión vstupeniek rozdelili organizátori OH 2024 pre mládež z mesta Paríž a jeho okolia, amatérskym športovcom, osobám so znevýhodnením, aby mali možnosť zažiť OH naživo. Stalo sa tak po vlne kritiky, že ceny lístkov sú príliš vysoké a nemôžu si ich dovoliť kúpiť bežní ľudia.

Olympijské hry v Paríži oficiálne otvoria v piatok večer a potrvajú do nedele 11. augusta. Paralympijské hry v meste na Seine sa uskutočnia na prelome augusta a septembra.