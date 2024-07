Organizátori OH v Paríži predali už rekordných 8,6 miliónov vstupeniek, pokoriť by však chceli vyššiu métu

Organizátori tohtoročných olympijských hier v Paríži predali už rekordných 8,6 milióna vstupeniek. Doterajším maximom OH bolo 8,3 milióna lístkov z hier v americkej Atlante 1996.

Pokorenie méty

„Rekord sme prekonali už pred časom. Aktuálne máme predaných 8,6 milióna vstupeniek na olympijský program a ďalších viac ako milión na paralympijské hry,“ informoval šéf organizačného výboru Tony Estanguet, v minulosti výborný reprezentant vo vodnom slalome podľa webu insidethegames.biz.

Francúzi očakávajú, že na OH predajú cez 10 miliónov lístkov, v súvislosti s paralympijskými hrami by chceli pokoriť métu 3,4 milióna vstupeniek. Olympijské hry sa vo francúzskej metropole uskutočnia od 26. júla do 11. augusta, paralympijské hry od 28. augusta do 8. septembra.

Najdrahšie lístky

„Dobrou správou je, že v tejto záverečnej fáze majú záujemcovia k dispozícii množstvo lístkov na viaceré športy,“ dodal Estanguet. Poznamenal tiež, že lístky sú k dispozícii ešte aj na ceremoniály.

„Sme veľmi hrdí na to, že sme pokorili rekord. No vždy to môže byť aj lepšie,“ myslí si Estanguet. Najdrahšie lístky sú na atletiku, plávanie či basketbal, najlacnejšie na golf, vodné pólo, sedmičkové ragby či futbal.