Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! V Bratislave bude protestný pochod proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov

Občianske organizácie a verejnosť sa zídu na proteste proti zrušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Protestný pochod s názvom Chráňte oznamovateľov, nie korupciu! sa uskutoční v utorok 2. decembra v Bratislave.
Pochod odštartuje o 17:00 z Námestia Slobody a smerovať bude k Národnej rade SR, kde bude o 18:00 protestné zhromaždenie. Organizácie a verejnosť tak vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia chce zrušiť nezávislú inštitúciu, ktorá chráni oznamovateľov korupcie. Rovnako vyjadria svoj nesúhlas s tým, že koalícia tak robí bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní.
ÚOO reaguje na zavádzajúce tvrdenia, skutočným dôvodom zmien môžu byť pokuty udelené ministerstvu vnútra
Návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti schválila v sobotu 22. novembra vláda na mimoriadnom rokovaní. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.
Skrátené legislatívne konanie v prípade ÚOO nie je zákonné. Žilinka vysvetlil, v čom vidí problém
Zároveň kabinet schválil, že návrh sa má v NR SR prerokovať v skrátenom režime, čo poslanci koalície po zarezaní rozpravy v noci na stredu 26. novembra aj odhlasovali. Parlament teda začal o návrhu zákona rokovať v prvom čítaní a rozprava k nemu stále pokračuje.