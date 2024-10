Orbánovi tečie do topánok, no namiesto návštevy obuvníka kope okolo seba (komentár)

Maďarským éterom tento týždeň obleteli správy o slabnúcej popularite premiéra Viktora Orbána a jeho vládnucej strany Fidesz.

Občania Maďarska čoraz viac prezentujú, že sú nakoniec predsa len vo väčšine prozápadne orientovaní, čo spôsobuje problémy u Orbána doma a naopak, čoraz viac rozsvecuje opozičnú kométu menom Péter Magyar a jeho strany Tisza.

„Zapisujeme sa do histórie. Za 18 rokov sme nič podobné nevideli. Maďarsko vyslalo odkaz, že režim Viktora Orbána skončil,“ takto okomentoval Magyar skutočnosť, že prvýkrát od roku 2006 sa Fidesz v maďarských prieskumoch verejnej mienky neobjavuje na 1. priečke. Tá po novom vo väčšine prípadov patrí opozícii.

Čomu to pripisovať? Azda najmarkantnejšie spôsobu, akým sa obaja lídri maďarskej politickej scény stavajú k najpálčivejším otázkam súčasnosti. Rozdiel sa ukázal predovšetkým pri ávnom výročí násilne potlačeného ľudového povstania v Maďarsku v roku 1956 proti vláde komunistickej strany a pomerom, ktoré vnucoval Sovietsky zväz.

Kým Magyar prilákal na zhromaždenie 100-tisíc ľudí a na podujatí poukazoval na to, čo všetko si Maďarsko muselo vytrpieť kvôli sovietskemu útlaku, Orbán využil výročie na to, aby sa pustil do Európskej únie.

Možno taktika v podaní Orbána. Sústrediť pozornosť na všetky strany, ukazovať prstom na iných a zakryť tak vlastne nedostatky. Pre inšpiráciu nemusí koniec koncov chodiť ďaleko. Žiarivým príkladom je čerstvý slovenský konsoli(kvi)dačný balíček.

Každopádne, Magyar vniesol do Maďarska čerstvý vietor a mnohým nádej na lepšie časy, než aké krajina zažíva pod Orbánom. V súvislosti s parlamentnými voľbami v roku 2026 tak bude zaujímavé sledovať ďalší vývoj na maďarskej politickej scéne aj to, či súčasné prieskumy budú predstavovať začiatok zmeny alebo sú len náhodne letiacou lastovičkou.