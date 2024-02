Orbána nahneval Kulebov výrok. Názor ukrajinských predstaviteľov ho vraj nezaujíma

Maďarský premiér Viktor Orbán nečakane vyjadril nespokojnosť s vyhlásením ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu, ktorý ho označil za promaďarského politika. Orbán pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió nahnevane povedal, že ho „nezaujíma“ názor ukrajinských predstaviteľov.

„Nech mi slovanskí susedia o tisícročnom uhorskom štáte nehovoria, kto sme. Rozhodneme sa sami,“ dodal. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Ukrajinský minister zahraničných veci Dmytro Kuleba tento týždeň vyjadril presvedčenie, že jeho maďarský kolega Péter Szijjártó a maďarský premiér Viktor Orbán nie sú proruskí, ale promaďarskí politici.

Šéf ukrajinskej diplomacie to povedal v rozhovore pre maďarský spravodajský portál Telex, kedy ho požiadali, aby sa vyjadril k tvrdeniam, že Szijjártó a Orbán zastávajú proruské postoje.

„Ak by to bola pravda, znamenalo by to vážne problémy pre EÚ aj Maďarsko. Myslím si, že sú promaďarskí. Ak by boli proruskí, tak by Péter (Szijjártó) na dnešnom stretnutí nepovedal, že rešpektuje územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny,“ konštatoval Kuleba.