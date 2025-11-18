Orbán prirovnal dodatočnú pomoc Ukrajine ku „kartónu vodky pre alkoholika“

„Maďarsko nestratilo zdravý rozum,“ napísal Orbán na sociálnej sieti X.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: archívne, SITA/AP.
Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že dostal list od predsedníčky Európskej komisieUrsuly von der Leyenovej, v ktorom vyzýva na pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny.

Orbán na sociálnej sieti X poznamenal, že šéfka Komisie vo svojom liste naznačila, že finančný deficit Ukrajiny je značný, a preto apelovala na krajiny Európskej únie so žiadosťou o „pridelenie väčšieho množstva peňazí“.

„Je to ohromujúce. V čase, keď sa ukázalo, že vojnová mafia odčerpáva peniaze európskych daňových poplatníkov, namiesto toho, aby požadovala skutočný dohľad alebo pozastavenie platieb, predsedníčka Komisie navrhuje, aby sme poslali ešte viac,“ napísal maďarský premiér, ktorý zároveň prirovnal pomoc Ukrajine k pokusu pomôcť alkoholikovi zaslaním ďalšieho kartónu vodky. „Maďarsko nestratilo zdravý rozum,“ napísal Orbán na konci príspevku.

Viac k osobe: Ursula von der LeyenováViktor Orbán
Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Maďarský premiér pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
