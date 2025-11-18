Orbán prirovnal dodatočnú pomoc Ukrajine ku „kartónu vodky pre alkoholika“

Maďarský premiér Viktor Orbán uviedol, že dostal list od predsedníčky Európskej komisieUrsuly von der Leyenovej, v ktorom vyzýva na pokračujúcu finančnú podporu Ukrajiny.
Orbán počas prejavu k štátnemu sviatku prirovnal Brusel k „hniezdu vreteníc“
Orbán na sociálnej sieti X poznamenal, že šéfka Komisie vo svojom liste naznačila, že finančný deficit Ukrajiny je značný, a preto apelovala na krajiny Európskej únie so žiadosťou o „pridelenie väčšieho množstva peňazí“.
I received a letter today from President @vonderleyen. She writes that Ukraine’s financing gap is significant and asks member states to send more money. It’s astonishing. At a time when it has become clear that a war mafia is siphoning off European taxpayers’ money, instead of…
„Je to ohromujúce. V čase, keď sa ukázalo, že vojnová mafia odčerpáva peniaze európskych daňových poplatníkov, namiesto toho, aby požadovala skutočný dohľad alebo pozastavenie platieb, predsedníčka Komisie navrhuje, aby sme poslali ešte viac,“ napísal maďarský premiér, ktorý zároveň prirovnal pomoc Ukrajine k pokusu pomôcť alkoholikovi zaslaním ďalšieho kartónu vodky. „Maďarsko nestratilo zdravý rozum,“ napísal Orbán na konci príspevku.