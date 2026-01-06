Opozičná líderka plánuje čo najskorší návrat: Z Venezuely spravím energetické centrum Ameriky

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová v pondelok uviedla, že sa plánuje čo najskôr vrátiť do vlasti, pričom ostro kritizovala dočasnú prezidentku v Caracase.
V prvých verejných vyjadreniach od víkendového príspevku na sociálnych sieťach, keď americká armáda zosadila prezidentaNicolása Madura a deportovala ho do USA, nositeľka Nobelovej ceny za mier potvrdila, že sa chce vrátiť do Venezuely. „Plánujem sa vrátiť čo najskôr,“ povedala pre Fox News z utajeného miesta.
Venezuelská armáda uznala Delcy Rodríguezovú za dočasnú prezidentku
Machadová otvorenie odmietla dočasnú prezidentku Delcy Rodríguezovú, ktorú označila za „jednu z hlavných architektiek mučenia, prenasledovania, korupcie a obchodovania s narkotikami“. Rodríguezová, ktorá prejavila ochotu spolupracovať s Washingtonom, bola za Madura viceprezidentkou.
Podľa Machadovej ju venezuelská verejnosť neuznáva a voliči stoja na strane opozície. „V slobodných a férových voľbách vyhráme s viac než 90 percentami hlasov, o tom nepochybujem,“ uviedla. Zároveň prisľúbila, že z Venezuely urobí energetické centrum Ameriky, rozloží kriminálne štruktúry, ktoré škodia krajine, a umožní návrat miliónov Venezuelčanov, ktorí boli prinútení odísť.