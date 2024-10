Opozícia vo všetkom klame, obhajovala sa ministerka Šimkovičová v pléne parlamentu

Slovenská kultúra patrí všetkým, nielen pár záujmovým skupinám. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS), ktorá sa obhajovala v pléne parlamentu, kde čelí odvolávaniu.

Ministerka detailne reagovala na dôvody opozície na jej odvolanie. Šimkovičová pripomenula, že opozícia ako dôvod uviedla, že je rezort na pokraji rozkladu. Podľa ministerky však ide o manipulatívne tvrdenie, ktoré sa nezakladá na pravde.

Nič nie je v rozklade

„Vážení, nič nie je v rozklade. To je len to, že o funkcie prišli niektorí vaši kamaráti v štátnych inštitúciách, a prišli o ne celkom oprávnene, lebo nezvládli riadenie organizácií, ktoré im zverili do rúk bývalí ministri kultúry,“ odkázala Šimkovičová opozičným poslancom.

Súčasne uviedla, že sa opoziční politici a ich priatelia obávajú, že im vyschne zdroj štátnej podpory z rôznych fondov, na ktoré sú roky „prisatí ako pijavice„. Podľa ministerky je to súčasne dôvodom, prečo opozícia zvoláva protesty či organizuje štrajkové pohotovosti.

„Dnes už veľmi jasne vidíme štruktúru a systém ako perfektne to majú cez vybrané mimovládky organizované. Najagilnejšia je takzvaná Otvorená kultúra. Organizácia priamo napojená na medzinárodné zdroje a samozrejme aj na Nadáciu otvorenej spoločnosti Georga Sorosa,“ vyhlásila ministerka a pokračovala, že pod zámienkou podpory nezávislej kultúry odišlo z fondu do spriaznených mimovládok opozície vyše 150 miliónov eur.

„Skutočný prínos pre slovensku kultúru? Nevidíme žiadny,“ skonštatovala Šimkovičová.

Personálne kroky

Šéfka rezortu kultúry sa ďalej vyjadrila k dôvodu na odvolanie, ktorým majú byť jej legislatívne a personálne kroky, ktorými sa snaží politicky ovládnuť všetky typy kultúrnych inštitúcií, vziať im nezávislosť, umeleckú slobodu a vytvoriť ideologicky podriadenú kultúru. Aj v tomto prípade ide podľa ministerky o manipulatívne tvrdenia, ktoré sa nezakladajú na pravde.

„V rezorte máme 29 organizácií. Za toto obdobie som v súlade zo zákonom vymenila sedem štatutárnych zástupcov, s ktorých činnosťou som nebola spokojná alebo im uplynul mandát. Vrátane exriaditeľa SND Mateja Drličku, ktorý už dnes otvorene derie politické nohavice na mítingoch opozičných politických strán,“ doplnila Šimkovičová s tým, že opozícia vytvára katastrofické scenáre.

Pripomenula, že aj iní šéfovia rezortu kultúry odvolávali ľudí z pozícií a dokonca vo väčšom rozsahu. Šimkovičová odvolala jednu štvrtinu z nich, preto odmieta tvrdenia o ochromení celého rezortu.

Slovenská kultúra sa nerúca

„Týždne počúvame, že sa rúca slovenská kultúra. Kde, kedy a kým? Koľko divadelných predstavení bolo zakázaných? Koľko vernisáží bolo zrušených? Koľko kníh sme zakázali vydať? Koľkým tanečníkom sme zakázali tancovať a koľkým spevákom spievať?“ uviedla Šimkovičová a ubezpečila verejnosť a umelcov, že sa nič nerúca.

„Práve naopak. Chceme ukončiť obdobie vyvolených v kultúre. Slovenská kultúra patrí všetkým, ktorí v nej pracujú. Nielen pár záujmovým skupinám,“ vyhlásila ministerka a podotkla, že na Slovensku žijú a tvoria významné osobnosti kultúry a umenia, ktoré nikdy na podporu svojho umenia nedostali od štátu ani cent.

Opozícia klame o jej útočení na menšiny

„Je to hanba a neprávosť. Je na čase, aby sme toto napravili,“ zdôraznila Šimkovičová. Ministerka pokračovala, že opozícia klame, ak hovorí o jej útočení na menšiny.

„Áno, nie som za podporu verejných dúhových pochodov, nemám porozumenie pre rôzne verejné workshopy, latexové prechádzky po námestiach, mňaukanie a štekanie po uliciach z peňazí daňových poplatníkov. To je pravda. Želám si, aby za tieto peniaze boli podporovane skutočné, predovšetkým mladé slovenské talenty a ľudia, ktorí majú nadanie,“ podotkla ministerka s tým, že každého ľudská dôstojnosť a práva musia byť plnohodnotne rešpektované, nie však na úkor dôstojnosti a práv iných ľudí.

Podané trestné oznámenia

Ministerka ďalej upozornila, že rovnako nie je pravdou, že by šikanovala a robila nátlak na svojich kritikov trestnými oznámeniami. Pripomenula, že podala trestné oznámenie len na Michala Hvoreckého, ktorý ju nazval „neofašistkou„, a na riaditeľku LITA Janu Vozárovú, ktorá ju nazvala „fašistkou„. Súčasne ministerka zazlieva opozícii, že ich priaznivci už stratili akékoľvek morálne zábrany.

„Permanentne opozícia opakuje klamstvo, že vláda zavádza totalitu a diktatúru. Ja sa vás pýtam, kde? Nemáte k žiadnym krokom ministerstva kultúry relevantné vecné argumenty a šírite účelovo veci vytrhnuté z kontextu alebo absolútne klamete,“ vyhlásila Šimkovičová.

Slovenská kultúra si podľa nej zaslúži novú šancu, spravodlivosť, otvorenosť, čestnosť, pokoru a úctu. „Presne to, čo iniciátori môjho odvolávania v sebe nemajú,“ uzavrela ministerka.