Opozícia neumožnila Demokratom vystúpiť na proteste Zastavme ich! Protest však aj napriek tomu podporujú (video+foto)

Demokratom nedovolili vystúpiť na proteste proti krokom vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 7. decembra.

Neumožnili im vystúpiť

Uviedol to na svojej sociálnej sieti predseda Demokratov Jaroslav Naď. Organizátori protestu, a to hnutie Progresívneho Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a Sloboda a Solidarita sa podľa jeho slov dohodli, že to Demokratom neumožnia.

„Konkrétne to teda zablokovala jedna z týchto strán. Akokoľvek ste sa včera nechápavo na mňa pozerali, je to tak a nerozumiem tomuto detinskému správaniu ani ja. Ale že vôbec. Boli sme tam, okrem mňa aj Edo Heger, Ďuri Šeliga, takmer celé predsedníctvo, bývalí poslanci. Jednoducho kopec nás Demokratov a kopec našich voličov. Lebo tak je to správne,“ vyhlásil Naď s tým, že politikárčenie im nezabráni v tom, aby podporovali protesty.

Spoločný protest

Najlepšie by podľa Naďa bolo, aby bol protest jeden spoločný, na ktorom sa zúčastnia všetky strany opozície, občianskej spoločnosti a kultúrnej obce. „Musíme spoločne Ficovi ukázať, že mu to neprejde, musí sa báť zjednotenej sily ľudí,“ dodal Naď s tým, že sa Demokrati budú zúčastňovať na protestoch a budú ich podporovať výzvami aj osobne.

„Verím, že zdravý rozum zvíťazí a toto hranie sa na vlastných piesočkoch už definitívne skončí. Ide o všetko a spojiť treba všetky sily,“ uzavrel Naď.

Vo štvrtok 7. decembra sa uskutočnil na Námestí slobody protest, ktorý organizovala opozícia, a to hnutie Progresívne Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita. Tisícky ľudí prišli protestovať proti vláda Roberta Fica (Smer-SD) a proti rozhodnutiu zo stredy 6. decembra, ktorým vláda navrhla zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý dohliadal na vyšetrovanie závažných káuz z predchádzajúcich vlád Smeru.