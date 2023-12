Na opozičnom proteste pred parlamentom sa zišli desiatky ľudí, Matovič vystúpil s príhovorom (video+foto)

Niekoľko desiatok ľudí sa zišlo o 17:00 pred parlamentom na proteste, ktorý zorganizovalo opozičné hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO). Cieľom protestu bolo upozorniť verejnosť na to, že vládna koalícia sa chystá uniesť právny štát, a to narýchlo pred sviatkami, aby si to nikto nevšimol.

Kritizovali rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ale aj ďalšie kroky vlády. S príhovormi vystúpili predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš, ale aj predseda strany Demokrati Jaroslav Naď či členovia predsedníctva KDH Martin Šmilňák a Marián Čaučík.

Prišli aj predstavitelia ďalších opozičných strán NOVA, Kresťanská únia a Za ľudí.

„Predstavitelia Progresívneho Slovenska a SaS povedali, že dnes neprídu, lebo majú vlastný protest pred úradom vlády. Ja verím, že sa to nejak utrasie, aby sme sa všetci dohodli na jednej akcii a boli sme jednotní, pretože teraz je čas potlačiť ego, ľudia chcú vidieť jednotu,“ povedal Šipoš.

Matovič vyzval protestujúcich, aby sa zúčastnili aj na proteste s názvom Zastavme ich, ktorý organizujú strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita pred Úradom vlády SR o 18:00.

Zároveň dodal, že považuje za fatálnu chybu predstaviteľov týchto strán to, že „povyšujú svoj záujem nad záujem verejný.“