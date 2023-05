Oplatí sa refixovať si sadzbu hypotéky predčasne? Aký je rozdiel medzi refinancovaním a refixovaním?

Keď človek s hypotékou vidí, akým tempom už od vlani stúpajú úrokové sadzby v bankách, môže sa pýtať, či má čakať na uplynutie terajšej fixácie úroku alebo si ju zmeniť predčasne, aby sa vyhol ešte drahšiemu úveru. Čo radia odborníci?

BANKY.sk zisťovali, čo by v dnešnej situácii radili bankári svojim klientom s napätým rodinným rozpočtom.

Refixácia nie je refinancovanie

Na začiatku vysvetlíme rozdiel v refixácii a refinancovaní, aby sa nám tieto pojmy neplietli.

Refixácia úrokovej sadzby je zmena viazanosti úroku. Znamená to, že si ponechávate pôvodnú hypotéku v tej iste banke. Nič predčasne nesplácate. Uzatvoríte len dodatok k zmluve.

Refinancovanie je splatenie celého úveru a zobratie si nového úveru v tej istej alebo inej banke. Inými slovami, pôvodný úver splatíte novým úverom, čiže uzatvoríte novú úverovú zmluvu.

V tomto článku sa budeme venovať refixácii úrokovej sadzby.

Refixovať sa dá, ale s poplatkom

V prvom rade treba vedieť, že refixovať si sadzbu hypotéky, ktorej končí fix na konci tohto roka, je možné aj predčasne, ale len za poplatok. Ten sa pohybuje od 150 do 200 eur v jednotlivých bankách. Banky totiž túto žiadosť považujú za zmenu zmluvných podmienok.

Treba preto sledovať aj akciové ponuky v bankách, pretože niektoré banky vedia poplatok odpustiť, aby si udržali klienta alebo mu ponúknu zľavu.

Odklad platenia vyššieho úroku sa nedá

Ak požiadate o refixáciu úrokovej sadzby, nový úrok začne platiť hneď po podpísaní dodatku. Nefunguje to tak, že by ste si pri refixácii mohli ponechať pôvodný úrok až do konca pôvodnej fixácie.„Zmena fixácie podlieha schváleniu banky, v prípade jej schválenia platia nové podmienky hneď od podpísania dodatku k zmluve o úvere na nové dohodnuté obdobie. Platenie vyššieho úroku po refixácii sa nedá odložiť na neskôr,” vysvetľuje Simona Miklošovičová, hovorkyňa Tatra banky.

Nečakajte na lepšie časy

Dlžníkom, ktorí už teraz ledva splácajú hypotéku pri nižšej úrokovej sadzbe a boja sa vysokých úrokov v budúcnosti, odborníci radia riešiť situáciu už teraz a nečakať na ešte vyššie sadzby. „A to nielen z pohľadu zmeny fixácie, ale aj doby splácania či objemu hypotéky,” vysvetľuje iné možnosti Tibor Lörincz, ekonomický analytik Tatra banky.

Naráža na to, že hypotéka sa môže natiahnuť na viac rokov, čím klesne mesačná splátka. Prípadne by sa dala časť hypotéky splatiť, čo tiež zníži splátku.

Podobne situáciu vnímajú aj vo VÚB banke: „Aktuálne platné úroky sú síce vyššie, ako boli na začiatku roka, ale stále sú nižšie, ako budú za pár mesiacov. Klient tak môže ušetriť desiatky alebo až stovky eur,“ hovorí Dominik Miša, hovorca VÚB.

Ak má klient problém so splácaním novo stanovenej výšky splátky, môže požiadať o reštrukturalizáciu. „Je to možné v prípade, ak ide o dočasnú neschopnosť splácania, nie však dlhšiu ako jeden rok. Vždy je potrebné osloviť banku s možnosťou hľadať individuálne riešenie,” dodáva Miklošovičová.

Voľte radšej kratšie fixy

Analytici poukazujú tiež na to, že úrokové sadzby môžu v nasledujúcich mesiacoch naďalej rásť. Tak to avizuje aj Európska centrálna banka, od ktorej úrokov sa odvíjajú aj úroky v komerčných bankách.

To, či sa oplatí refixovať úrokovú sadzbu už teraz alebo radšej vyčkať do konca roka, treba dobre prepočítať. S prepočtom je dobré osloviť odborníka, ktorý sa venuje hypotékam. „V rámci rozhodovania sa by si mal zodpovedať na otázky – koľko zaplatí na poplatkoch, o koľko sa mu zvýši úroková sadzba, či bude platná ihneď,” radí Soňa Holíková, manažérka pre úvery na bývanie mBank.

Ak si človek nemôže dovoliť platiť splátku o niekoľko stoviek eur vyššiu už teraz, mal by s refixáciou počkať a dovtedy sa snažiť buď si zvýšiť príjem alebo znížiť výdavky. Prípadne hľadať cestu ako znížiť objem úveru.

Ak má dlžník nejaký finančný vankúš, môže si zafixovať vyšší úrok už teraz a vyhne sa jeho prípadnému zvýšeniu na konci roka. Odborníci odporúčajú fixovať si úrok na kratšie obdobie ako je 10 rokov, aktuálne najlacnejšie sú úrokové sadzby s fixom na 3 a 5 rokov. Predpokladá sa, že o 2-3 roky bude inflácia nižšia ako dnes a tým pádom môžu klesnúť aj úrokové sadzby.

