Ondruš: Rezort práce bude prísne kontrolovať podmienky, v ktorých budú žiť cudzinci z tretích krajín, ktorí prídu na Slovensko za prácou (video)

Rezort práce bude prísne kontrolovať podmienky, v ktorých budú žiť cudzinci z tretích krajín, ktorí prídu na Slovensko za prácou. Pre tlačovú agentúru SITA to vyhlásil štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš.

Ministerstvo práce plánuje zjednodušiť proces zamestnávania cudzincov z tretích krajín sveta. Opatrenie sa bude týkať najmä priemyselného odvetia, kde je nedostatok pracovnej sily. Tým, že títo ľudia pricestujú na Slovensko, musí rezort podľa štátneho tajomníka Ondruša pripraviť aj opatrenia, ktoré majú zabezpečiť ich plynulú spoločenskú integráciu.

Neférové správanie agentúr

Poukázal na to, že v minulosti bolo veľkým problémom, že pracovné agentúry sa správali veľmi neférovo k cudzincom.

„Pracovníkov zo zahraničia ubytovali v otrasných podmienkach, a to potom spôsobovalo veľké napätia medzi spolubývajúcimi. Ak v dvojizbovom byte žije 10 až 12 ľudí na poschodových posteliach, ktorí 10 hodín denne pracujú, a potom prídu do takéhoto prostredia, tak je úplne jasné, že si nakúpia nejaké jedlo a lacný alkohol. Keďže sem prišli zarobiť peniaze, tak nemajú žiaden spoločenský život, pretože nechcú míňať peniaze, tak sa týchto 10 ľudí zíde priamo v byte, a akokoľvek by chceli byť tolerantní k svojim susedom, tak samozrejme, že 10 ľudí spraví hluk, ktorý potom otravuje všetkých ostatných,“ uviedol Ondruš.

Intenzívna komunikácia so zamestnávateľmi

Zároveň dodal, že rezort práce zaviedol pravidlá, pri ktorých bude veľmi prísne kontrolovať, v akých podmienkach budú títo cudzinci ubytovaní. Zároveň im musí byť poskytnuté ubytovanie, ktoré zodpovedá našim, nielen hygienickým, zdravotným, ale aj sociálnym štandardom.

„My si veľmi dobre uvedomujeme, že príchod cudzincov na náš pracovný trh musí byť spojený aj so zabezpečením takých životných podmienok, ktoré budú akceptovateľné pre našich ľudí, a ktoré zabezpečia, že títo ľudia nebudú nejakým novým spoločenským alebo sociálnym problémom, a že sa možno dokážu aj integrovať,“ vyhlásil štátny tajomník rezortu práce.

Podľa jeho slov v súčasnosti o tom intenzívne komunikujú so zamestnávateľmi, ktorí sa budú musieť na všetkom podieľať. Bude treba vytvoriť partnerstvá so samosprávami, kam cudzinci prídu žiť.

„Chceme tie procesy administratívne zjednodušiť, chceme ich zrýchliť, chceme pomôcť zamestnávateľom, aby mali pracovníkov. Nikdy však nebudeme súhlasiť s tým, aby sa zamestnávatelia zbavovali zodpovednosti za to, akým spôsobom budú cudzinci u nás na Slovensku žiť, a akým spôsobom sa budú integrovať do našej spoločnosti,“ dodal Branislav Ondruš.

Odborári „posily“ z tretích krajín vítajú

Ukazovatele trhu práce podľa slovenských odborárov jasne potvrdzujú, že potreba zamestnávania cudzincov prichádzajúcich z tretích krajín je urgentná.

„Podľa nás je však nevyhnutné hľadať príčiny, prečo sa náš trh práce do takéhoto stavu dostal, a prečo slovenskí pracujúci odchádzajú za prácou s vyšším finančným ohodnotením a lepšími pracovnými podmienkami. V prípade zamestnávania cudzincov zdôrazňujeme, že existuje neustála obava zo sociálneho dumpingu vo všetkých jeho podobách, zneužívania pracovnej sily a jej dovážania len za účelom šetrenia finančných prostriedkov,“ uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR) Martina Nemethová.

Odborári vnímajú negatívne úpravy, ktoré za zamestnávateľa v oblasti priemyslu považujú aj agentúry dočasného zamestnávania, ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny. Podľa Nemethovej evidujú zhoršené postavenie agentúrnych zamestnancov na slovenskom pracovnom trhu oproti kmeňovým zamestnancom.

„V kombinácií agentúrnych zamestnancov, štátnych príslušníkov tretích krajín, a zároveň zvýšenia ich podielu z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere, sa výrazne znižuje schopnosť organizovať a hájiť kolektívne práva takýchto zamestnancov,“ uzavrela za KOZ SR Martina Nemethová. Zároveň dodala, že v rámci podmienok pre cudzincov prichádzajúcich za prácou na Slovensko, navrhli aj zabezpečenie ich vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a pracovnoprávnych otázok.