Bývalý prokurátor spájaný s Kočnerom a Bašternákom čelí vážnym obvineniam, súd s ním začne v pondelok

Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na pondelok 6. októbra začiatok súdneho procesu s prokurátorom Bystríkom P.. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu, ktorý vo veci vytýčil spolu päť termínov pojednávania na október a november.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v júli 2023 na obvineného obžalobu pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.
V Banskej Bystrici sa začne proces s prokurátorom Bystríkom P., obžalovaným v súvislosti s kauzou hotela Carlton
Skutok podľa prokuratúry spočíval v tom, že obvinený žiadal od Erika M. úplatok 100-tisíc eur za to, že ako prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I vykonávajúci dozor nad dodržiavaním zákonnosti v konkrétnej trestnej veci zabezpečí kladné rozhodnutie iných prokurátorov v prospech Erika M., a následne aj sám rozhodne v jeho prospech. Tým Bystrík P. konal v rozpore so základnými povinnosťami prokurátora.
Kauza Carlton sa zamotáva, súd opäť rozhodol v prospech Mikurčíka
Podľa medializovaných informácií sa skutok týka kauzy sporu o hotel Carlton. Prokurátor bol zároveň spájaný s odsúdenými podnikateľmi Marianom Kočnerom a Ladislavom Bašternákom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte v októbri 2021 prokurátorovi dočasne pozastavil výkon funkcie.