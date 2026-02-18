Olympiády nám poslednú dobu idú, povedal po postupe do semifinále ZOH 2026 dvojgólový Regenda

Samuel Hlavaj: „Bol to náš zápas, kontrolovali sme ho a súpera do ničoho nepúšťali. Ak sa aj Nemci k niečomu dostali, bolo to po našich chybách.“
Pavol Regenda
Radosť hráčov slovenskej hokejovej reprezentácie z gólu Pavla Regendu vo štvrťfinále ZOH 2026 pri triumfe nad Nemeckom 6:2 Foto: SITA/AP
Taliansko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Taliansko

Slovenská hokejová reprezentácia to opäť dokázala. Po bronze zo ZOH 2022 v čínskom Pekingu je v hre o cenné kovy aj v o štyri roky neskôr. Zverenci trénera Vladimíra Országha potvrdili výbornú formu na olympijskom turnaji a v stredajšom poludňajšom štvrťfinále zdolali výber Nemecka hladko 6:2.

Počas väčšiny dulu mali Slováci hru pod kontrolou. „Bol to náš zápas, kontrolovali sme ho a súpera do ničoho nepúšťali. Ak sa aj Nemci k niečomu dostali, bolo to po našich chybách,“ komentoval v prenose STVR brankár Samuel Hlavaj a doplnil: „Je to eufória, ale nemôžme lietať vysoko. Musíme si to užiť chvíľku, ale čakajú nás ešte dva ťažké zápasy.“ Dvadsťaštyriročný martinský rodák mal v stredu 25 úspešných zákrokov.

Dva presné zásahy pri víťaznom ťažení zaznamenal útočník Pavol Regenda. „Som rád, že mi to tam konečne padlo. Je to vyraďovačka a som rád, že som pomohol tímu,“ zhodnotil po skončení duelu.

Slovenskému tímu sa podarilo eliminovať hviezdu súpera – Leona Draisaitla z Edmontonu Oilers. „Myslím si, že sme mu nič nedarovali. Odkorčuľovali sme celý duel, odohrali sme stopercentný zápas a ukázalo sa to na výsledku – 6:2. Bol to kolektívny výkon,“ pokračoval Michalovčan Regenda.

Na skutočnosť, že druhýkrát bez prerušenia sa Slováci dostali pod piatimi kruhmi do semifinále, reagoval najprv úsmevom a potom slovami: „Olympiády nám poslednú dobu idú. Je tu dobrý tím, všetci chalani blokujú strely či hrajú oslabenie. Každý pracuje pre tím a ukazuje sa to. Sme Top 4 a ideme ďalej.“

Meno semifinálového súpera sa slovenskí reprezentanti dozvedia až v priebehu stredajšieho večera. „Je už jedno, kto bude náš súper v semifinále, pôjdeme do toho naplno. Rozhodovať budú minimálne chyby a zvíťaziť môže hocikto,“ uzavrel Regenda.

Semifinálové stretnutia v Miláne sú na programe v piatok 20. februára o 16.40 h a 21.10 h. Duel o bronz je naplánovaný na sobotu 21. februára o 20.40 h a finále na nedeľu 22. februára o 14.10 h.

