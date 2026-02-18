Extraliga mužov sa prispôsobí semifinále turnaja mužov na ZOH 2026

Verdikt o tom, kedy nastúpia slovenskí reprezentanti na semifinálový duel, padne až v stredu neskoro večer.
Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Švajčiarsky útočník Denis Malgin na buly počas zápasu proti Francúzsku v základnej A-skupiny na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 12. február 2026. Foto: SITA/AP.
Na skutočnosť, že slovenská hokejová reprezentácia postúpila na ZOH 2026 v Taliansku do semifinále, reaguje promptne vedenie slovenskej extraligy. Semifinále absolvujú Slováci v piatok o 16.40 h alebo o 21.10 h. Preto sa úvody piatkových stretnutí 49. kola najvyššej domácej súťaže prispôsobia tomuto duelu.

„Už po definitívnom potvrdení prvenstva Slovenska v základnej skupine olympijského turnaja sme začali hľadať cestu, ako vyjsť v ústrety hokejovým fanúšikom, aby si mohli vychutnať ligové zápasy svojich obľúbených tímov a zároveň mohli fandiť našim reprezentantom. Zvažovali sme viacero možných scenárov. Napokon sme sa rozhodli aj po konzultácii s klubmi ponechať spomenuté kolá v piatkovom termíne iba s časovým posunom,“ uviedol manažér profesionálnych súťaží SZĽH Rastislav Konečný.

Verdikt o tom, kedy nastúpia slovenskí reprezentanti na semifinálový duel, padne až v stredu neskoro večer. V prípade, že hokejisti SR nastúpia na semifinálový zápas o 16.40 h, všetky piatkové extraligové duely sa začnú až o 19.30 h. Ak budú hrať zverenci trénera Vladimíra Országha večerný semifinálový zápas o 21.10 h, ligové stretnutia budú mať úvodné vhadzovanie o 17.30 h.

