Okno do sveta: Výsledky eurovolieb, v ktorých posilnila krajná pravica, sú „posledný varovný výkričník“ (rozhovor)

Európske voľby ukázali, že hladina nespokojnosti na kontinente stúpa, či sa to niekomu páči alebo nie, povedal v relácii Okno do sveta Miroslava Wlachovského poradca českého prezidenta Petra Pavla pre zahraničnú politiku Michael Žantovský.

„Tá celková nespokojnosť so spôsobom, ktorým je Európa organizovaná, riadená a kam smeruje, tá sa dá odsledovať už do roku 2014 a možno aj predtým, ale od volieb k voľbám tá hladina o niečo stúpa a vždy sa tie voľby skončia takým výdychom úľavy, že to najhoršie sa nestalo a centristický blok je zachovaný,” skonštatoval Žantovský s tým, že výsledky eurovolieb, v ktorých posilnila krajná pravica, sú “posledný varovný výkričník”.

Okrem výsledkov eurovolieb na Slovensku a v Česku bývalý český veľvyslanec v USA, Izraeli a Spojenom kráľovstve tiež zhodnotil situáciu v Európe a krízu liberálnej demokracie. Rozhovor sa dotkol aj európskej bezpečnosti a obrany, ktoré podľa Žantovského patria medzi najdôležitejšie témy, no odpovede na túto otázku sa podľa neho “míňajú účinku”. Zdôraznil pritom, že Európa a USA sa navzájom potrebujú a je dôležité uvedomovať si históriu a “o čo nám navzájom ide”.

Ako niekdajší diplomat v Izraeli Žantovský poskytol aj svoj pohľad na konflikt na Blízkom východe, kde od októbra zúri vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Upozornil na to, že problém má niekoľko rovín. „Situácia v tom regióne sa kupodivu nezmenila toľko, ako by sa dalo po tom šialenom šoku akosi očakávať,” poznamenal a poukázal napríklad na to, že “celý rad arabských štátov… sa snaží nejakým spôsobom sprostredkovať prímerie a nejakým spôsobom priviesť ten konflikt ku koncu”.

Supervolebný rok 2024 prináša aj americké prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia na jeseň. „Budú veľmi tesné, budú veľmi vyrovnané… Či svet skončí, ak občania Spojených štátov znova zvolia Donalda Trumpa, to je veľmi živá diskusia. Ja osobne sa domnievam, že asi nie,” skonštatoval Žantovský.

V rozhovore s poradcom českého prezidenta Michaelom Žantovským sa tiež dozviete:

ako sa Česi postavili k európskym voľbám a čo priniesli na Slovensku

ako vidí európsku bezpečnostnú stratégiu

v akých rovinách nazerá na situáciu na Blízkom východe

čo môže priniesť znovuzvolenie Donalda Trumpa za prezidenta USA

o konferencii Globsec v Prahe

aké knihy môžu rozšíriť vaše obzory o zahraničnej politike

