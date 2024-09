Okno do sveta: Musíme sa prebrať z pacifistického sna, v ktorom sme žili od roku 1989

Miroslav Wlachovský si do jubilejného 30. vydania video podcastu agentúry SITA s názvom Okno do sveta pozval na debatu o autentických zážitkoch z pražského Globsec fóra dvoch účastníkov konferencie, dlhoročných slovenských diplomatov – Petra Weissa a Martina Sklenára.

„Každý z tých, ktorí majú nejaký iluzionistický či nekritický vzťah k Putinovmu režimu, by si mal vypočuť to, čo Vladimir Kara-Murza rozprával o tvrdej a nemilosrdnej diktatúre. Hovoril o tom, že to je v niektorých ohľadoch horšie, ako to bolo za Brežneva,“ pripomenul Peter Weiss jeden z príhovorov z pražského Globsecu. Vladimir Kara-Murza bol Putinovým režimom odsúdený na 25 rokov a v rámci výmeny politických väzňov ho oslobodili.

Martin Sklenár sa ako bývalý minister obrany dotkol samozrejme dotkol tejto oblasti. „Debata o európskom obrannom priemysle je momentálne absolútnym jadrom debaty o bezpečnosti a obrane, o schopnosti udržania dostatočnej výrobnej kapacity na to, aby sme boli schopní posunúť naše spôsobilosti a schopnosti našich ozbrojených síl na úroveň, ktorá sa vyžaduje na základe skúsenosti, ktoré vidíme na Ukrajine, akým spôsobom sa momentálne moderne bojuje,“ skonštatoval.

Peter Weiss je bývalý slovenský veľvyslanec v Maďarsku aj Českej republike. Martin Sklenár pôsobil na našich misiách v EÚ a NATO, na veľvyslanectve Slovenskej republiky v USA a minulý rok zastával post ministra obrany v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora.

V debate troch diplomatov sa dozviete aj to:

prečo je škoda, že pozvanie na konferenciu neprijal žiaden zástupca slovenskej vlády

či sú balkánski politici schopní viesť kultivovanejšiu diskusiu ako tí slovenskí

aké posolstvo priniesla predsedníčka EK Ursula von der Leyen Strednej Európe

čo je najväčšou hrozbou pre malé krajiny ako je Slovensko

prečo nemá zmysel zmierovanie sa s agresiami a diktátormi

prečo sa Európa musí postarať o vlastnú obranu bez ohľadu na výsledok amerických volieb

ako sa musí zmeniť a zefektívniť európsky obranný priemysel

ako sa musí zmeniť proces verejného obstarávania v obrannej oblasti

čo všetko sa aj v oblasti inovácií môžeme naučiť od Ukrajincov

Relácie Okno do sveta si môžete vypočuť aj na >>> Spotify