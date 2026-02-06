Okná za viac ako 900-tisíc eur bez súťaže? Milanová poukazuje na predraženú zákazku ministerstva kultúry – VIDEO

Opozičné Hnutie Slovensko poukazuje na to, že rezort kultúry vymenil okná na Hurbanových kasárňach za viac ako 900-tisíc eur. Politička z hnutia a bývalá ministerka kultúry Natália Milanová hovorí o nehospodárnom a netransparentnom nakladaní s verejnými financiami. Podľa jej slov ide o výmenu okien na budove patriacej ministerstvu kultúry, ktorá je ale nevyužívaná.
Jednotkové ceny
Zákazku na výmenu 98 okien v sume 911-tisíc eur získala koncom minulého roka firma UNIGROUP. Hnutie Slovensko tvrdí, že sa tak stalo napriamo cez prieskum trhu, teda bez riadnej súťaže.
Šimkovičovej ministerstvo reaguje na tvrdenia Milanovej o Budmerickom kaštieli, považuje ich za pokrytecké
„Stálo to daňových poplatníkov 911-tisíc eur v čase Ficovej konsolidácie a Hurbanove kasárne, ktoré patria ministerstvu kultúry, navyše nie sú ani národnou kultúrnou pamiatkou a ani aktuálne nemajú využitie,“ vraví Milanová.
Exministerka kultúry považuje za neakceptovateľnú nielen celkovú sumu, ale aj jednotkové ceny. Poukázala, že cena jedného okna sa pohybovala okolo 5 600 eur. Väčšie mali stáť osem až deväťtisíc eur za kus. „A dodnes nikto nevie povedať, na čo majú tieto priestory s novými oknami vlastne slúžiť – netuší to ani samotný správca budovy,“ vraví Milanová.
Cenový kontrast
Poukázala aj na zásadný cenový kontrast. Rovnaká firma totiž menila v rokoch 2024 až 2025 okná na Novej radnici v Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku a využívanú budovu, kde bolo podľa zverejnenej zmluvy vymenených 118 okien za sumu 384-tisíc eur.
Milanová upozorňuje na Šimkovičovej nákupy za štvrť milióna eur, považuje ich za výsmech v čase konsolidácie – VIDEO
„V tomto prípade to vyzerá, že bratislavský magistrát obstarával výrazne lacnejšie, zodpovednejšie a transparentnejšie než Ministerstvo kultúry pod vedením tejto vlády,“ poznamenala Milanová.