Ministerstvo kultúry musí zaplatiť pokutu, za Milanovej zverejnilo citlivé údaje ľudí s „ruskými prepojeniami“

Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov SR pokutu vo výške 10-tisíc eur. Dôvodom je vytvorenie databázy občanov a firiem s prepojením na „ruské kruhy“ ešte za čias bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej (Hnutie Slovensko).
Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, úrad neprávoplatne rozhodol, že rezort musí zaplatiť pokutu za nezákonné spracovanie a zverejnenie osobných údajov, ku ktorému došlo počas pôsobenia Milanovej.
Unikli údaje tisícok ľudí
„Počas jej vedenia bol na oficiálnej webovej stránke ministerstva kultúry zverejnený dokument s názvom ‘Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu’, ktorý obsahoval osobné údaje tisícok ľudí a firiem,“ uviedla Demková.
Dokument bol zverejnený v sekcii webového sídla MK SR, kde sa nachádzali informácie o poskytovaných dotáciách. „To vzbudzuje podozrenie, že ide o zoznam subjektov, ktoré mali byť znevýhodňované pri rozhodovaní o podpore z verejných zdrojov,“ doplnila Demková.
Juraj Štaffa je novým členom Rady STVR, Šimkovičovej ministerstvo víta jeho odborný prínos
Úrad zároveň skonštatoval, že ministerstvo ešte za predošlého vedenia zverejnilo osobné údaje bez právneho základu, čím porušilo zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti spracúvania podľa GDPR. Podľa Demkovej nie je jasné, kto nariadil vytvorenie zoznamu.
Ministerstvo uznáva pochybenie
Ako uviedla Demková, Ministerstvo kultúry pred niekoľkými dňami podalo voči rozhodnutiu rozklad, no namietalo len výšku uloženej pokuty. Samotnú zákonnosť sankcie rezort plne rešpektuje a uznáva pochybenie z čias predošlého vedenia.
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO
„Tento prípad poukazuje na hlboké morálne aj systémové zlyhanie bývalého vedenia rezortu, ktoré nielenže je podozrivé, že podporovalo diskrimináciu občanov a subjektov, pokiaľ išlo o ich prístup k dotáciám, ale týmito praktikami sa ani netajilo a sprístupnilo zoznam ‘stigmatizovaných’ občanov v online priestore,“ povedala Demková. Podľa nej to svedčí o tom, že bývalé vedenie rezortu považovalo takéto konanie za správne a ospravedlniteľné.
Kritika smeruje na bývalé vedenie rezortu
Demková zároveň pripomenula, že ľudia, ktorí v roku 2022 stáli na čele ministerstva, sa dnes navonok hlásia k hodnotám slobody a demokracie, hoci ich vlastné konanie bolo s týmito princípmi v rozpore. „V praxi pritom práve bývalé vedenie rezortu konalo v rozpore s týmito hodnotami,“ dodala Demková na záver.