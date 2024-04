Oheň pre OH 2024 je vo francúzskych rukách, pochodeň prevzal šéf parížskych hier Tony Estanquet (foto)

Organizátori tohtoročných olympijských hier v Paríži na slávnostnom ceremoniáli v gréckych Aténach prevzali pochodeň s ohňom, ktorú čaká ešte 68-dňová štafeta až do dejiska vrcholného športového podujatia.

Olympijský oheň sa rozhorel už v polovici apríla v starovekej Olympii a zatiaľ putoval naprieč Gréckom. K prevzatiu pochodne prišlo na Panatenajskom štadióne, kde sa v roku 1896 konali prvé novodobé olympijské hry.

Odovzdávanie pochodne

Oheň od gréckeho vodného pólistu Ioannisa Fountoulisa prevzal šéf parížskych hier a zároveň bývalý olympijský šampión vo vodnom slalome Tony Estanguet. Samotné odovzdávanie pochodne sprevádzali mierne komplikácie spojené so zapálením lampáša, v ktorom bude oheň prevezený do Francúzska.

„Chce ostať v Grécku,“ situačne zažartoval Francúz.

Štafetu preberie aj slovenská atlétka

Oheň bude na francúzske územie prevezený historickou loďou Belem z 19. storočia. Tá by podľa plánov organizátorov mala zakotviť 8. mája prístave v meste Marseille, ktoré založili okolo roku 600 pred Kristom práve grécki osadníci z Fókie.

V záverečných týždňoch pred hrami absolvuje pochodeň trasu už iba na území Francúzska. Súčasťou jedného z úvodných úsekov štafety na francúzskom území bude aj mladá slovenská atlétka a triatlonistka Loriana Popovičová. Osemnásťročnú Košičanku vybrali predstavitelia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku.

10-tisíc nosičov pochodne

Štafeta s olympijskou pochodňou strávi putovaním po Francúzsku dva mesiace. Navštívi miestne komunity a pred začiatkom olympijských hier sa postará o vzrušujúce momenty.

Olympijský oheň navštívi miesta ako Lascaux, kde našli slávne jaskynné maľby, ďalej stredovekú pevnosť Carcassonne, palác vo Versailles či zámky v údolí Loiry. Olympijský oheň osvetlí aj veľké architektonické diela, ako sú kostoly a opátstva, vrátane ikonického Mont Saint-Michel v Normandii.

Do štafety sa zapojí 10-tisíc nosičov pochodne. Oheň navštívi viac ako 400 miest v 65 lokalitách vrátane zámorských regiónov Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Francúzska Polynézia a Réunion. OH 2024 v Paríži sa budú konať od 26.júla do 11.augusta.