Slovenský jachting bude mať po 16 rokoch zástupcu na olympiáde, miestenku do Paríža získal mladý Košičan

Slovenský jachting bude mať po dlhých šestnástich rokoch svojho zástupcu pod piatimi kruhmi. Na olympijské hry do Paríža sa totiž prebojoval Robert Kubín, ktorý uspel záverečnom kvalifikačnom podujatí vo francúzskom Hyéres.

Dvadsaťročný Košičan sa na OH dostal vo windsurfingovej triede IQ Foil. Ide o sedemnástu olympijskú miestenku pre Slovensko, doteraz mali slovenskí športovci istotu účasti len v atletike, cestnej cyklistike, streľbe a vodnom slalome. Jachtárske súťaže na OH 2024 sa uskutočnia v Stredozemnom mori pri Marseille.

Program malých jachtárskych krajín

Na Regate poslednej šance obsadil Kubín ôsmu priečku, keď sa jeho púť skončila vo štvrťfinále. Síce sa nedostal medzi elitnú päticu, ktorá tiež získala olympijskú miestenku, no dostal ju v rámci programu malých jachtárskych krajín.

„Priamo v Hyéres mi zástupca našej triedy zo svetovej federácie potvrdil, že miestenka bude patriť mne. Medzinárodná federácia by to mala oficiálne potvrdiť do 3. mája,“ povedal Robert Kubín podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Najmladší z finálovej desiatky

Člen ATU Košice sa počas celého kvalifikačného podujatia pohyboval v Top 10 a napokon sa raduje z olympijskej miestenky.

„Regatu poslednej šance môžem hodnotiť veľmi pozitívne. Bola náročná z fyzickej i mentálnej stránky. Neurobil som žiadne vážnejšie chyby a všetko som podriadil cieľu dostať sa na olympijské hry, ktorý sa mi podarilo naplniť. Z finálovej desiatky som bol najmladší, ak by bola kategória do 21 rokov, tak by som ju vyhral. Všetci fináloví súperi boli oveľa skúsenejší a vyjazdenejší v porovnaní so mnou,“ doplnil Kubín podľa olympic.sk.