Oheň pohltil potravinársku firmu v Jarovniciach, škody dosiahli 250-tisíc eur a jeden človek skončil v nemocnici

Plamene zachvátili celú budovu, ktorá bola požiarom zničená, a obhorené bolo aj technologické zariadenie firmy.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hasiči, nehoda, Jahodná
Foto: www.facebook.com
Jarovnice Regionálne správy Regionálne správy z lokality Jarovnice

Predbežnú škodu vo výške približne 250-tisíc eur spôsobil v piatok popoludní požiar vnútorných priestorov jednej z prevádzok na výrobu a predaj potravín v obci Jarovnice (okres Sabinov). Podľa doterajších zistení požiar vznikol pravdepodobne vo výrobnej hale. Plamene zachvátili celú budovu, ktorá bola požiarom zničená, a obhorené bolo aj technologické zariadenie firmy.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, najvážnejším následkom požiaru je zranenie jedného muža, ktorý utrpel popáleniny. „Ďalších osem osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali vo firme, bolo ohrozených na živote,“ uviedla Ligdayová. Polícia vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.

Viac k osobe: Jana Ligdayová
Okruhy tém: prešovská krajská policajná hovorkyňa Trestné stíhanie všeobecné ohrozenie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk