Oheň pohltil potravinársku firmu v Jarovniciach, škody dosiahli 250-tisíc eur a jeden človek skončil v nemocnici

Predbežnú škodu vo výške približne 250-tisíc eur spôsobil v piatok popoludní požiar vnútorných priestorov jednej z prevádzok na výrobu a predaj potravín v obci Jarovnice (okres Sabinov). Podľa doterajších zistení požiar vznikol pravdepodobne vo výrobnej hale. Plamene zachvátili celú budovu, ktorá bola požiarom zničená, a obhorené bolo aj technologické zariadenie firmy.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, najvážnejším následkom požiaru je zranenie jedného muža, ktorý utrpel popáleniny. „Ďalších osem osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali vo firme, bolo ohrozených na živote,“ uviedla Ligdayová. Polícia vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia.