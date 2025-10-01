Strechu paneláku v Banskej Bystrici zachvátil požiar, ľudí museli evakuovať – VIDEO

Strechu paneláku v Banskej Bystrici v utorok predpoludním zachvátil požiar, prví na mieste boli policajti. Počas konania podujatia Deň polície v meste vypukol požiar strechy na 12-poschodovom paneláku na Triede SNP.
„Stúpajúci čierny dym bol dobre pozorovateľný aj z miesta konania podujatia, a tak policajti neváhali a presunuli sa na miesto nešťastia,“ uviedla banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Obyvateľov museli evakuovať
Policajti na mieste zistili, že situácia je vážna, piati z nich začali s evakuáciou obyvateľov bytového domu od prvého podlažia. „Na najvyššom poschodí našli dezorientovanú schúlenú ženu, ktorá mala na sebe dve mačky a snažila sa ich uchrániť,“ konštatuje ďalej polícia. Žena policajtom povedala, že oheň sa šíri zrejme z jej balkóna.
Dvojica policajtov s použitím hydrantov v bytovom dome začala bojovať s plameňmi a zvyšní kolegovia pokračovali v evakuácii obyvateľov. Do niekoľkých minút dorazili na miesto aj hasiči, ktorí museli zlikvidovať aj požiar strechy, kde sa plamene rozšírili. Hasičský a záchranný zbor spresnil, že oznámenie o požiari balkóna na 12. poschodí bytového domu v Banskej Bystrici prijali v utorok 30. septembra krátko pred 10:00.
„V čase príchodu hasičov bol požiar už plne rozvinutý a horela aj strecha bytového domu, kde sa nachádzali rádiotelekomunikačné zariadenia,“ uviedli hasiči.
Príčina vzniku požiaru
Na mieste vykonali záchranu 25 osôb, z ktorých dve nadýchané splodinami odovzdali do rúk záchranárom. Obyvateľov dočasne umiestnili v evakuačnom autobuse. Zasahujúcim hasičom sa podarilo požiar lokalizovať a následne za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie rýchlo zlikvidovať, čím zabránili jeho šíreniu do ďalších bytov. Príčinou vzniku požiaru bola podľa hasičov nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom.
Škoda bola predbežne vyčíslená na 250-tisíc eur, avšak vďaka okamžitému profesionálnemu zásahu sa podarilo uchrániť hodnoty vo výške až 900-tisíc eur. Na mieste zasahovalo 21 hasičov so šiestimi kusmi hasičskej techniky.