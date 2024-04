Odvolanie piatich členov Rady vlády nebolo krokom proti občianskej spoločnosti, ministerstvo hovorí o bežnej praxi

Personálne výmeny v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie boli realizované z dôvodu prirodzenej obmeny odborných kapacít v tomto poradnom orgáne.

Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo pre agentúru SITA, reagovalo tak na otázky týkajúce sa odvolanie piatich členov predmetnej rady, o čom informovala riaditeľka Karpatskej nadácie a jedna z odvolaných, Laura Dittel.

Rezort zároveň potvrdil, že Dittel, spolu s Karolínou Mikovou, Petrom Medveďom, Jurajom Rizmanom a Borisom Strečanským boli k 10. aprílu odvolaní, a to v súlade so štatútom Rady.

Odvolaným sa poďakoval

„Nakoľko v radoch občianskej spoločnosti pôsobí množstvo významných odborníkov, považujeme za prirodzené vytvoriť priestor pre pluralitu názorov. Personálne výmeny na pozícii významných odborníkov sú absolútne štandardnou praxou v poradných orgánoch Vlády SR, preto sa táto situácia nevymyká zo zaužívanej praxe,“ uviedlo MV SR vo svojom stanovisku.

Doplnilo, že minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa odvolaným poďakoval za ich prácu v tomto poradnom orgáne, a to prostredníctvom dekrétov, ktoré obdržali.

Rezort vnútra zdôraznil, že v žiadnom prípade nejde o kroky, ktoré by boli namierené proti občianskej spoločnosti. Fluktuácia je podľa ministerstva prirodzená a očakávaná, vzhľadom na to, že funkcia v Rade je čestná, odborná a neplatená.

Nekonali v rozpore s platným štatútom

„Nesúhlasíme s tvrdeniami, že rezort konal v rozpore s platným štatútom Rady vlády SR pre MNO. Všetky náležitosti súvisiace so zasadnutiami Rady vlády SR pre MNO sú procesované výhradne v súlade s čl. 6 a s ostatnými ustanoveniami štatútu Rady vlády SR pre MNO. Výhrady smerujúce k procesu zvolávania Rady vlády SR pre MNO, vyhlasovaniu per rollam hlasovania a odignorovania záväzných termínov považujeme za nepravdivé,“ uvádza MV SR v súvislosti s tým, že Dittel vytýkala i to, že v rozpore so štatútom Rady bola vymenovaná nová splnomocnenkyňa pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Tiež uvádza, že vláda „následne zmenila avizovaný termín zasadania rady a následne – opäť v rozpore s platným štatútom rady, dvakrát tesne za sebou – úplne odignorovala záväzný termín na zvolanie mimoriadneho zasadnutia rady a vyhlásenie per rollam hlasovania navrhnutého Komorou mimovládnych neziskových organizácií“.

Kritika ako súčasť diskusie

Na margo kritiky zo strany neziskových organizácií sa rezort vyjadril, že konštruktívnu kritiku vníma ako súčasť diskusie, a zároveň ju považuje za nevyhnutnú súčasť procesu, ktorá môže byť užitočná pre zlepšenie účinnosti a transparentnosti.

Dodal, že Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti má za to, že v každej situácii sú potrebné pokojné rozhovory

„Transparentnosť je pre budovanie dôvery medzi MVO a zainteresovanými stranami kľúčová. Práve otvorená a konštruktívna diskusia je nosným pilierom dobrých vzťahov medzi zainteresovanými aktérmi,“ uviedlo MV SR.