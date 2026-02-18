Odvážna zoznamovacia šou boduje u divákov, televízia odštartovala casting do novej série

Odvážna zoznamovacia šou s nahými telami boduje, diváci chcú nové diely. Informovala o tom TV JOJ, ktorá pre veľký záujem odštartovala casting do novej série Naked Attraction Česko & Slovensko.
Šou patrí medzi najsledovanejšie formáty na JOJ play a už od samotného uvedenia vyvolala silné reakcie a diskusie. Priazeň si získala najmä pre svoju autentickosť a búrenie mýtov. Úspech relácie je podľa televízie dôkazom, že publikum má chuť na nekonvenčný obsah bez filtrov.
Autentickosť a odvaha
Naked Attraction je formátom, v ktorom si účastník vyberá partnera na rande podľa najpriamejšieho kritéria, ktorým je nahé telo. Divákov šou oslovila práve pre svoju otvorenosť – žiadne upravené fotografie ani štylizované profily, len realita, autentickosť a odvaha.
Komédia „Miša v Košiciach“ vsádza na autenticitu a inteligentný humor, najväčším problémom pre hviezdu seriálu bolo dochádzanie – FOTO
„Diváci na sociálnych sieťach oceňujú najmä prirodzenosť účastníkov, humor a schopnosť šou otvárať témy tela, sebaprijatia a rozmanitosti bez zbytočného moralizovania. Mnohé diely rozprúdili živé diskusie aj vďaka výrazným osobnostiam a príbehom,“ priblížila TV JOJ. Riaditeľka úseku Digital Ninjas Nikoleta Nagyová vyjadrila nadšenie z toho, ako šou u divákov zarezonovala.
„Ich reakcie ukazujú, že formát nielen zabáva, ale aj inšpiruje k otvorenosti a sebadôvere. Účastníci z našich končín prinášajú autentické príbehy, ktoré divákov bavia – a to je presne to, čo chceme na JOJ play ponúkať,“ dodala. TV JOJ súčasne informovala, že casting do druhej sezóny je už v plnom prúde.
Veľký úspech
Ubezpečila, že cieľom šou nie je iba provokovať. Vystupujú v nej totiž ľudia rôzneho veku, orientácie aj životných skúseností. Prvé epizódy a špeciály vrátane Naked Warm Up zožali veľký úspech, tvorcovia preto pokračujú v hľadaní nových odvážlivcov. Tvorcovia pritom nehľadajú dokonalosť, ale osobnosti.
Diváci majú jasno. Najobjektívnejšie spravodajstvo má opäť TV JOJ, Markíza aj STVR zostali tesne za ňou
Hľadajú ľudí, ktorí chcú zažiť niečo výnimočné a spoznať seba aj druhých bez predsudkov. Záujemcovia sa môžu na casting prihlásiť na https://www.na-kedattraction.cz/registrace/. Šou moderuje Monika Timková a nové epizódy budú pokračovať už od 25. februára.