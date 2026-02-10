Moderátor Vlado Voštinár sa v Inkognite rozhodol „prevetrať“ komičku Evelyn, tá neverila vlastným ušiam – VIDEO

Zmätenie a stres Evelyn rástli…
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Smatanova 1.jpg
Tajným hosťom v relácii Inkognito bola speváčka, ilustrátorka a najnovšie aj spisovateľka Zuzana Smatanová. Foto: TV Joj.
Moderátor Vlado Voštinár mal v najnovšej časti relácii Inkognito na TV Joj očividne výbornú náladu a rozhodol sa trochu „prevetrať“ komičku Evelyn, ktorá bola jednou z už tradične štyroch hádajúcich celebrít.

Aj keď jej najskôr s úsmevom oznámi, že jej hádanie ešte nie je „naostro“, v momente, keď Evelyn vysloví svoju prvú domnienku, Voštinár jej ju okamžite zaráta ako zlú odpoveď. Zaskočená Evelyn sa snaží zorientovať v pravidlách, no situácia sa zopakuje ešte raz – a jej zmätenie i stres rastú. A ako to celé dopadlo, si pozrite vo videu.

Povolania a tajného hosťa, ktorým tentoraz bola speváčka, ilustrátorka a najnovšie aj spisovateľka Zuzana Smatanová, okrem Evelyn, hádali aj Michal Hudák, Marián Čekovský a Zuzana Kubovčíková Šebová. Jedným z povolaní, ktoré panelisti hádali, bol aj tenisový tréner Martin Hudec.

Zuzana Smatanová
Speváčka, ilustrátorka a najnovšie aj spisovateľka Zuzana Smatanová v relácii Inkognito na TV Joj. Foto: TV Joj.

Utorkové Inkognito vysiela Jojka od 20.40. Nenechajte si ho ujsť!

