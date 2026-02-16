Diváci majú jasno. Najobjektívnejšie spravodajstvo má opäť TV JOJ, Markíza aj STVR zostali tesne za ňou

Za najobjektívnejšie ho označilo 20,5 percenta opýtaných.
Diváci rozhodli o najobjektívnejšom spravodajstve. Prvenstvo obhájil minuloročný líder, a teda TV JOJ. Prieskum agentúry mapoval nálady divákov v októbri a decembri 2025 a ukázal, že diváci aj naďalej najviac dôverujú spravodajstvu televízie JOJ. Za najobjektívnejšie ho označilo 20,5 percenta opýtaných.

Spravodajstvo televízie Markíza skončilo na druhom mieste s 19,6 percentami a na treťom je Slovenská televízia, ktorú za najobjektívnejšiu považuje 18,7 percenta divákov. Stanicu TA3 spomenulo v meraní 15,8 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum na vzorke 2 051 respondentov.

„Opätovné potvrdenie TV JOJ ako najsilnejšie vnímanej značky objektívneho spravodajstva na slovenskom trhu považujeme za významný výsledok a zároveň dôležitý záväzok do ďalšieho obdobia. Toto hodnotenie reflektuje dlhodobo konzistentný redakčný prístup postavený na overovaní informácií, vyváženosti spravodajského obsahu a striktnom odlíšení spravodajstva od komentárov. Stabilný výkon spravodajských tímov TV JOJ a JOJ 24, podložený silným redakčným zázemím v centrále aj regiónoch, sa premieta nielen do dôvery verejnosti, ale aj do dlhodobo relevantných výsledkov sledovanosti v univerzálnej cieľovej skupine,“ uviedol generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega.

Doplnil, že TV JOJ bude aj naďalej rozvíjať dôveryhodné spravodajské prostredie. „TV JOJ dlhodobo stavia svoje spravodajstvo na pevných princípoch – overovaní faktov, vyváženom spracovaní tém a jasnom odlíšení spravodajstva od komentárov,“ uviedla televízia s tým, že v Novinách TV JOJ aj na spravodajskej stanici JOJ 24 sa riadia pravidlom, že to najdôležitejšie dostanú diváci hneď v úvode.

