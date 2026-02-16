Diváci majú jasno. Najobjektívnejšie spravodajstvo má opäť TV JOJ, Markíza aj STVR zostali tesne za ňou

Diváci rozhodli o najobjektívnejšom spravodajstve. Prvenstvo obhájil minuloročný líder, a teda TV JOJ. Prieskum agentúry mapoval nálady divákov v októbri a decembri 2025 a ukázal, že diváci aj naďalej najviac dôverujú spravodajstvu televízie JOJ. Za najobjektívnejšie ho označilo 20,5 percenta opýtaných.
Spravodajstvo televízie Markíza skončilo na druhom mieste s 19,6 percentami a na treťom je Slovenská televízia, ktorú za najobjektívnejšiu považuje 18,7 percenta divákov. Stanicu TA3 spomenulo v meraní 15,8 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum na vzorke 2 051 respondentov.
Sú médiá na Slovensku objektívne? Polovica ľudí si myslí, že novinári majú zoznam zakázaných tém
„Opätovné potvrdenie TV JOJ ako najsilnejšie vnímanej značky objektívneho spravodajstva na slovenskom trhu považujeme za významný výsledok a zároveň dôležitý záväzok do ďalšieho obdobia. Toto hodnotenie reflektuje dlhodobo konzistentný redakčný prístup postavený na overovaní informácií, vyváženosti spravodajského obsahu a striktnom odlíšení spravodajstva od komentárov. Stabilný výkon spravodajských tímov TV JOJ a JOJ 24, podložený silným redakčným zázemím v centrále aj regiónoch, sa premieta nielen do dôvery verejnosti, ale aj do dlhodobo relevantných výsledkov sledovanosti v univerzálnej cieľovej skupine,“ uviedol generálny riaditeľ JOJ Group Marcel Grega.
Doplnil, že TV JOJ bude aj naďalej rozvíjať dôveryhodné spravodajské prostredie. „TV JOJ dlhodobo stavia svoje spravodajstvo na pevných princípoch – overovaní faktov, vyváženom spracovaní tém a jasnom odlíšení spravodajstva od komentárov,“ uviedla televízia s tým, že v Novinách TV JOJ aj na spravodajskej stanici JOJ 24 sa riadia pravidlom, že to najdôležitejšie dostanú diváci hneď v úvode.