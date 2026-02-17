Komédia „Miša v Košiciach“ vsádza na autenticitu a inteligentný humor, najväčším problémom pre hviezdu seriálu bolo dochádzanie – FOTO

Nový seriál JOJ play Miša v Košiciach zaznamenal mimoriadne úspešný štart. Prvé dve epizódy pribudli 13. februára a vyvolali silný pozitívny ohlas. Potvrdil sa tak veľký záujem Slovákov o kvalitnú domácu komédiu.
„Diváci dnes hľadajú oddych, humor a príbehy, v ktorých sa dokážu nájsť. A práve to im Miša v Košiciach ponúka. Komediálny seriál prináša sviežu energiu, autentické košické lokácie a humor, ktorý funguje bez vulgarít,“ priblížila televízia JOJ. Seriál sa tak veľmi rýchlo zaradil medzi najsledovanejšie tituly na platforme JOJ play.
Autenticita a inteligentný humor
„Výsledky prvého víkendu nás veľmi tešia. Ukázalo sa, že stávka na regionálnu autenticitu a inteligentný humor bola správna. Miša v Košiciach spája ľudí cez smiech a ukazuje, že kvalitná slovenská komédia má na trhu stále veľký priestor,“ povedala riaditeľka úseku Digital Ninjas Nikoleta Nagyová.
Seriál prichádza s novými tvárami, ktoré prinášajú do produkcie prirodzenosť a novú sviežosť. Hlavnej úlohy v seriáli Miša v Košiciach sa naplno zhostila herečka Pavlína Púpalová. Priznala, že na námete ju najviac oslovila podobnosť s populárnym seriálom Emily v Paríži.
„Ja ten seriál milujem od jeho prvej série, takže ma potešilo, že sa ide nakrúcať jeho ,slovenská verzia’. Spätne viem, že náš seriál nie je žiadnou obdobou iného seriálu, a že podobným námetom to začína aj končí,“ povedala herečka. Inšpirovať sa práve týmto príbehom a preniesť ho do slovenského prostredia a do konfliktu Bratislava verzus Košice bol podľa herečky veľmi dobrý krok zo strany tvorcov.
Najnáročnejšie bolo dochádzanie
Mišinu mamu si v seriáli zahrala herečka Michaela Čobejová, pre ktorú nebolo náročné zhostiť sa tejto postavy. „Človek pri tvorbe postavy vždy vychádza zo seba, blízka mi je ironizácia situácií a nadhľad. Ide o komediálny formát a priznám sa, že rada spolupracujem s režisérom Janom Novákom,” uviedla Čobejová. Súčasne priznala, čo bolo na nakrúcaní pre ňu najnáročnejšie.
„Jednoznačne najťažšie bolo dochádzanie do Košíc. Že stále nemáme diaľnicu alebo rýchlovlak do Košíc považujem za nonsens,” doplnila herečka. Na krásne centrum Košíc si však rada spomína. Vyzdvihla výborné jedlo, nádherné mestské zákutia či Hrnčiarsku uličku a milých ľudí.
Najlepší hostitelia
Košičania boli podľa režiséra Jána Nováka tými najlepšími hostiteľmi. „Či už bežní obyvatelia, ktorí nám vychádzali v ústrety pri každodennom nakrúcaní v uliciach, alebo Magistrát mesta Košice, ktorý sa stal partnerom seriálu. Vďaka tomu sme mohli nakrúcať na najkrajších miestach – a aj na tých, ktoré sa na prvý pohľad zdali nemožné. Ústretovosť ľudí bola veľká, prirodzená a priateľská,” dodal režisér. Televízia JOJ doplnila, že úspech podporuje aj rozšírenie seriálového sveta do online priestoru. Postava Miši Richterovej pokračuje na joj.sk ako „klasická“ redaktorka so svojimi článkami.
Divákom sa tak predlžuje zážitok medzi jednotlivými epizódami a môžu Mišu sledovať aj mimo piatkových premiér. Postave založili aj vlastný instagramový účet @misavkosiciach. Ten prirodzene rozvíja príbeh a komunikáciu s fanúšikmi. JOJ play súčasne uvedie v stredu 18. februára aj špeciálny formát Tvárou v tvár: Miša vs Pavlína, ktorý bude dostupný v sekcii FREE. V rozhovore sa stretne seriálová redaktora Miša Richterová s herečkou Pavlínou Púpalovou, pričom obsah bude dostupný pre všetkých aj bez prémiového predplatného.