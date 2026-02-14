Milujem Slovensko sa vracia, v prvej časti vystúpia aj olympionici

Prvá časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko bude patriť najlepším slovenským športovcom. Relácia televízie JOJ sa po úspešnej silvestrovskej epizóde, ktorú pozeralo takmer pol milióna divákov, vráti na obrazovky s pravidelným vysielaním už v piatok 27. februára o 20:40. V prvej časti budú účinkovať športovci, ktorí Slovensko reprezentovali na najvyššej medzinárodnej úrovni.
Šou bude už tradične moderovať Martin Nikodým. Kapitánskeho kormidla sa chytila Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra. Súčasťou Sajfovho tímu bude strelkyňa Danka Hrbeková, ktorá na olympiáde v Londýne v roku 2012 získala olympijský bronz v skeete. Sajfov tím posilní aj reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová, ktorá sa zúčastnila v roku 2008 na olympiáde Pekingu, Londýne a tiež v Rio de Janeiro. Súčasťou bude aj jeden z najúspešnejších chodcov v slovenskej histórii Matej Tóth, ktorý v roku 2016 na olympiáde v Rio de Janeiro získal zlatú medailu na 50 kilometrov. Stal sa tak súčasne prvým slovenským športovcom, ktorý na olympiáde vyhral zlato v atletike.
Pozvanie do Adelinho tímu prijala snowboradistka a reprezentantka Slovenska Barbora Števulová, automobilový pretekár Maťo Homola a tiež najúspešnejší slovenský basketbalista Radoslav Rančík. Jeden z najsledovanejších programov na streamovacej platforme JOJ play tak opäť prinesie na obrazovky kombináciu humoru, súťaženia, hudby a zaujímavostí.