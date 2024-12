Odvaha, emócie a víno – Guerilla kampaň „Si môj hrdina?“ z Pivnice Čebovce láme bariéry

Pivnica Čebovce, známa svojou výnimočnou kvalitou vín a kreatívnymi nápadmi, odštartovala nezvyčajnú guerilla kampaň, ktorá vyvolala na sociálnych sieťach vlnu záujmu a emócií. Všetko začalo odvážnym gestom – na servítke pod pohárom vína sa objavilo telefónne číslo. Príspevok sprevádzal odvážny návrh: „Máš dostatok odvahy vyskúšať čo sa stane ak napíšeš správu na neznáme číslo na internete? Vyskúšaj a podpíš sa Hrdina z Pivnice Čebovce. Si môj hrdina?“

A tak odvaha a osobná komunikácia sa stali kľúčovými prvkami tejto kampane. Jednoduchý nápad, ktorý testoval hranice komfortu ľudí. Tí, ktorí našli odvahu napísať správu, a podpísali sa ako Hrdina z Pivnice Čebovce, boli odmenení fľašou vína Saint Laurent zdarma.

Kampaň, postavená na osobnej interakcii, rozdala len 20 fliaš vína. No skutočný úspech bol inde – na sociálnych sieťach oslovila videniami kampaň vyše 35 000 ľudí a stala sa predmetom diskusií. Psychológovia poukazujú na to, že telefónne číslo, ktoré sme kedysi používali práve na pracovné a aj menej osobné účely, pre mnohých ľudí predstavuje príliš osobnú hranicu. Paradoxne, na sociálnych sieťach, kde sú často verejne dostupné fotografie či iné osobné údaje, sú ľudia otvorenejší komunikácii rôzneho charakteru o čom svedčili aj komentáre pod príspevkom. Práve tento zaujímavý fenomén bol kľúčom k úspechu kampane – osobné gesto cez telefón dokázalo prelomiť bariéry a vytvoriť pocit exkluzivity.

Pivnica Čebovce – víno pre skutočného hrdinu

Kampaň bola len úvodom k novému spotu, ktorý režíroval Martin Schulte, známy tiež ako Šule, ktorý má na svojom konte aj videoklipy známych slovenských raperov. Za kameru sa postavil Krisztián Ollári, ktorý pracuje aj na seriáloch pre známu stream platformu NETFLIX. Emotívne video krásne ilustruje hodnoty značky. Zobrazuje ženu, ktorá demonštruje nepokoj cez hľadanie si oblečenia – a každá z nás aspoň raz zažila pocit, že nemá čo na seba. Značka prichádza s naratívom, kde táto žena nachádza pokoj a harmóniu vďaka svojej polovičke, mužovi, ktorý nekritizuje, neprikazuje, urobí len malé gentlemanské gesto – podá žene pohár vína a na chvíľu ju prinúti zastaviť sa a nadýchnuť. Týmto gestom sa stáva hrdinom večera. Značka komunikuje v spote tému rovnováhy, lásky a vzťahov. Pripomína nám, že v každom okamihu sa skrýva kúzlo pokoja. Stačí jediný pohľad, dotyk, gesto, aby všetko zapadlo na správne miesto.

Často hľadáme dokonalosť v maličkostiach. A niekto nám musí pripomenúť, že krása je v jednoduchosti. Niekedy stačí jednoducho spomaliť, nadýchnuť sa, a nájsť sa v prítomnej chvíli. Náš pokoj = toho druhého istota. Drobné detaily, ktoré stavajú základy nášho sveta. Tento krátky, ale výnimočne silný spot sprevádza voice over, ktorý nám zdieľa, čo sa asi odohráva v hlavách hlavných aktérov. Video sa dotklo mnohých divákov a rezonuje s filozofiou Pivnice Čebovce – víno je o spojení, o delení radosti a nachádzaní pokoja. „Našou ambíciou bolo nielen vykresliť Saint Laurent ako kvalitné víno, ale aj vyvolať emócie a ukázať, že za každou fľašou je príbeh,“ povedala Ivana Bartošová z mediálneho domu Nefkus, ktorý stojí za spotom a pokračuje: „naša malá guerilla kampaň a nový spot sú dôkazom, že víno môže byť viac než len nápoj – je to prostriedok, ako spojiť ľudí.“ Pivnica Čebovce ukázala, že spojenie odvahy, kreativity a autenticity dokáže nielen prilákať pozornosť, ale aj vytvoriť nezabudnuteľný zážitok pre svojich zákazníkov.

Slovenské vína, svetovej kvality

Kampaň nesie jasný odkaz: Víno od Pivnica Čebovce Saint Laurent nie je len nápoj, je to chvíľa, ktorá spája. Je pre mužov, ktorí rozumejú, že elegancia nie je o zložitosti, ale o jednoduchosti žitej naplno. A pre ženy, ktoré hľadajú pokoj a harmóniu vo svojom svete. Každý pohár vína Saint Laurent rozpráva príbeh – o spojení, odvahe a pokoji. Je to odkaz pre každého z nás, že niekedy stačí spomaliť, nadýchnuť sa a objaviť kúzlo prítomného okamihu. A prečo značka použila v kampani zo svojho portfólia práve červené víno Saint Laurent? Je to jednoduché, kedysi bolo červené víno výsadou talianov, dnes v dobre novošľachtencov a jedinečných odrôd, ktoré na Slovensku máme, chceme ukázať, hoc Saint Laurent je odroda Svätovavrinecké, že aj my na Slovensku vieme robiť červené víno svetovej kvality.

Zdroj: Instagram Pivnica Čebovce

Pivnica Čebovce: Tradícia, ktorá žije príbehy

Pivnica Čebovce si ctí tradície a hodnoty o čom svedčia spokojní zákazníci a tiež lojálny zamestnanci. Na vínach Pivnice Čebovce pracujú tiež špičkoví sommeliéri. Dušou vinárstva sú Ladislav Ďorď, Peter Kecskés a Krisztián Kosa. Tentokrát značka dokázala, že ich vína nie sú len produktom, ale nositeľmi emócií a hlbokých posolstiev. Táto kampaň spája eleganciu, odvahu a autentickosť – hodnoty, ktoré robia Pivnicu Čebovce výnimočnou. Buďte aj vy súčasťou tohto príbehu. Doprajte si pohár Saint Laurent a staňte sa hrdinom večera. Objednať svoj dúšok pokoja si môžete na www.pivnicacebovce.sk.