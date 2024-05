Pre Šutaja Eštoka je Matovičovo hnutie extrémistická skupina, minister vnútra zo šírenia nenávisti a napätia viní aj médiá (video)

Politici sa po atentáte na premiére zhodli na tom, aby sa tento útok nezneužíval na stranícku propagandu.

Nemali by pokračovať verejné lži, burcovanie k nenávisti a rozdeľovaniu ľudí pre ich názor.

Ako sa mali zachovať médiá

Uviedol to na sociálnej sieti minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že Igor Matovič a jeho strana ponúkla presný opak, a to klamstvá, zlo a pokračovanie rozvratu.

„Od tejto chvíle je pre mňa osobne OĽaNO (pôvodný názov hnutia Slovensko, pozn. SITA) extrémistická skupina ľudí, s ktorými sa ako politik už nemám o čom baviť,“ povedal Šutaj Eštok.

Šéf rezortu vnútra vo svojom videu zároveň vyslal signál aj smerom k slovenským médiám.

„Médiá v priamom prenose odvysielali Matovičovu tlačovku, na ktorej tvrdil, že ja ako minister vnútra som zabezpečil Robertovi Ficovi atentát na ulici. A na miesto toho, aby po týchto slovách novinári vypli svoje kamery a otočili sa na päte, veselo s Matovičom debatovali a kládli mu doplňujúce otázky. Prosím médiá, už sa tiež spamätajte. Pochopte, že atentát na predsedu vlády je priamym útokom na slovenskú demokraciu, ktorú je aj vašou povinnosťou chrániť,“ vyjadril sa Šutaj Eštok.

Čo treba za každú cenu zastaviť

Minister vnútra dodal, že dôvodom nenávisti a napätia v spoločnosti nie sú žiadne zmeny na špeciálnej prokuratúre, žiadne zmeny v Trestnom zákone, žiadne zmeny v RTVS.

„Dôvodom je to, čo z nich vyrobili mnohí politici a vy mnohé médiá. Kvôli zmenám, ktoré by im pred pár rokmi pomaly nestáli za pozornosť, dnes organizujú masové protesty, ohovárajú Slovensko v zahraničí a vychádzajú s čiernymi titulnými stránkami. Navodzujú atmosféru, že demokratická Slovenská republika je nejakou banánovou krajinou, ktorá smeruje do politického pekla a túto cestu treba za každú cenu zastaviť. Opakujem, za každú cenu. Niekoľko mesiacov tu atentátnik od mnohých politikov i médií počúval, aká katastrofa sa na Slovensku deje. A rozhodol sa, že ju zastaví sám,“ konštatoval Šutaj Eštok.

„Dnes tu celá krajina počula od Igora Matoviča a OĽaNO ďalšie nenávistné reči o únose štátu, novej totalite a akomsi atentáte na spravodlivosť, či RTVS. Preto sa pýtam úplne otvorene: Čo je skutočným cieľom tohto konania? Ďalšia tragédia? Ak aj niektorí politici a novinári nie sú schopní prestať s konaním, ktoré nás priviedlo k tragédií, nenechajte sa tým, prosím, vyprovokovať. V hre je totiž oveľa viac ako akékoľvek politické strany, či médiá. V hre je totiž naša spoločná budúcnosť. Nenechajme si Slovensko rozvrátiť. História by nám to nikdy neodpustila,“ dodal na záver šéf rezortu vnútra.

Zodpovednosť Šutaja Eštoka

Hnutie Slovensko vyzvalo ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na odstúpenie. Šutaj Eštok by mal podľa neho „vytiahnuť hlavu z piesku“, prijať za to zodpovednosť a odstúpiť aj z úcty k samotnému Ficovi.

Líder hnutia Slovensko zdôraznil, že v inom demokratickom štáte by minister vnútra po takejto udalosti podal demisiu.

Vyzval tiež vládnu koalíciu na stiahnutie „provokatívnych“ návrhov zákonov z parlamentu, poukázal najmä na legislatívu týkajúcu sa verejnoprávneho telerozhlasu. Daný návrh podľa neho burcuje ľudí, ktorí sú za demokraciu a spravodlivosť.

„Provokovať v takejto situácii ľudí tým, že napriek tomu, čo sa stalo, budú chcieť zobrať slobodu novinárom a zamestnancom vo verejnoprávnych médiách, a budú chcieť urobiť z verejnoprávnych médií otrokov alebo sluhov svojej vládnej moci, je prejav toho, že vôbec nemyslia svoje slová o tom, že chcú zabezpečiť pokoj, vážne,“ vyjadril sa.