Odstúpenie USA od klimatickej zmluvy OSN je smutné. EÚ však neprestane bojovať proti globálnemu otepľovaniu

Prezident Donald Trump v stredu oznámil, že USA vystúpia z desiatok medzinárodných organizácií a dohôd vrátane Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC).
COP29 Climate Summit
Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra. Foto: Archívne, SITA/AP
Európska únia (EÚ) bude pokračovať v spolupráci s ostatnými krajinami v boji proti globálnemu otepľovaniu aj po tom, čo Spojené štáty oznámili svoje odstúpenie od základného klimatického dohovoru OSN, uviedol vo štvrtok eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra.

PrezidentDonald Trump v stredu oznámil, že USA vystúpia z desiatok medzinárodných organizácií a dohôd vrátane Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Dohovor z roku 1992 je globálnou dohodou o spolupráci pri znižovaní emisií skleníkových plynov a prispôsobovaní sa dôsledkom klimatickej zmeny.

Hoekstra označil UNFCCC za dokument, o ktorý sa opiera globálne klimatické úsilie, a vyjadril ľútosť nad rozhodnutím Washingtonu. „Rozhodnutie najväčšej svetovej ekonomiky a druhého najväčšieho producenta emisií odstúpiť od neho je poľutovaniahodné a nešťastné,“ napísal na platforme LinkedIn. Dodal, že EÚ „jednoznačne pokračuje v podpore medzinárodného klimatického výskumu“ a bude ďalej pracovať na globálnej klimatickej spolupráci.

Teresa Riberová, podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre čistú transformáciu, tiež ostro kritizovala krok Washingtonu. Uviedla, že administratíva prezidenta Trumpa„sa nestará o životné prostredie, zdravie ani utrpenie ľudí“. „Mier, spravodlivosť, spolupráca či prosperita nepatria medzi jej priority,“ zverejnila v príspevku na sociálnej sieti Bluesky.

