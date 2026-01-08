USA opúšťajú medzinárodné dohovory a organizácie. Dôvodom je „progresívna ideológia“

Na zozname, ktorý zverejnil Biely dom, sa nachádza šesťdesiatšesť medzinárodných dohôd a organizácií, z ktorých Washington plánuje vystúpiť, pretože sú „v rozpore so záujmami USA“.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová odchádza po skončení tlačovej konferencie 7. januára 2026 vo Washingtone. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin
Spojené štáty odstupujú od kľúčovej klimatickej dohody v rámci rozsiahleho odchodu od kolektívnych medzinárodných iniciatív, oznámil v stredu Biely dom. V memorande, ktoré zverejnil, bolo označených šesťdesiatšesť medzinárodných dohôd a organizácií, z ktorých Washington plánuje vystúpiť, pretože sú „v rozpore so záujmami USA“. Približne polovica z nich je napojená na Organizáciu Spojených národov (OSN).

Najvýznamnejším dokumentom na zozname je Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC), základ všetkých globálnych klimatických dohôd. Trump, ktorý podporuje fosílne palivá a spochybňuje vedecký konsenzus o otepľovaní planéty, už po návrate do úradu opätovne stiahol USA z Parížskej dohody.

Právna neistota

Odstúpenie od samotného UNFCCC môže podľa expertov vytvoriť právnu neistotu pri prípadnom budúcom návrate USA.

„Odstúpenie od UNFCCC je rádovo zásadnejšie než odstúpenie od Parížskej dohody,“ povedala pre AFP právnička neziskovej organizácie Center for Biological Diversity Jean Su. Dodala, že zvažujú aj právne kroky, pretože podľa nej prezident nemôže jednostranne vypovedať zmluvu, ktorú ratifikoval Senát dvojtretinovou väčšinou.

Kriticky reagoval aj dlhodobý otvorený Trumpov kritik, kalifornský guvernér Gavin Newsom. „Náš vygumovaný prezident sa vzdáva amerického vedenia na svetovej scéne a oslabuje našu schopnosť konkurencie v ekonomike budúcnosti – vytvára tak líderské vákuum, ktoré už teraz využíva Čína,“ uviedol Newsom, ktorého mnohí považujú za budúceho prezidentského kandidáta.

Progresívna ideológia proti americkej suverenite

Memorandum zároveň nariaďuje odchod USA z Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) a ďalších klimatických organizácií vrátane Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu.

Trump opätovne vystúpil aj z organizácie UNESCO a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), do ktorých USA znovu vstúpili za jeho predchodcuJoea Bidena, a výrazne obmedzil financovanie napríklad pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) či Svetový potravinový program. Medzi ďalšími významnými organizáciami na zozname sú aj Populačný fond OSN (UNFPA), agentúra Ženy OSN a Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD).

Americký minister zahraničných vecíMarco Rubio uviedol, že tieto inštitúcie presadzujú „progresívnu ideológiu“ a aktívne obmedzujú americkú suverenitu.

