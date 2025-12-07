Ódor tvrdí, že stranícke členstvo preňho nie je priorita, Šimečku označuje za silného lídra s jasnými výsledkami

Poznamenal, že nemá dôvod to riešiť, keďže sa neblížia žiadne voľby.
PS: Predstavili novú posilu nielen do eurovolieb
Sprava: Predseda PS a podpredseda NR SR Michal Šimečka a nová posila PS Ľudovít Ódor počas tlačovej besedy hnutia Progresívne Slovensko (PS), na ktorej predstavili novú posilu hnutia nielen do európskych volieb, Ľudovíta Ódora. Bratislava, 24. január 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Ľudovít Ódor stále nie je členom Progresívneho Slovenska. Europoslanec hnutia a bývalý predseda úradníckej vlády v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JO24. Potvrdil, že stále nie je straník. Poznamenal, že nemá dôvod to riešiť, keďže sa neblížia žiadne voľby. „Nejak mi to nechýba, aby som bol členom PS“, vyjadril sa. Dodal, že tam nie sú prekážky, skôr je to podľa neho proces, keď sa stále skôr cíti ako odborník.

Predsedu PS Michala Šimečku považuje za dobrého lídra strany, poukázal na výsledky, ktoré politický subjekt pod Šimečkovým vedením dosiahol. Premiérske ambície Ódor podľa svojich slov osobne nemá. Jednoznačne sa nevyjadril k tomu, či by chcel byť ministrom. „Nad tým som ešte nerozmýšľal,“ vravel.

„Niekedy sa cítim ako kúzelník,“ poznamenal Ódor na margo kritiky toho, že z pozície jeho niekoľkomesačného pôsobenia na poste úradníckeho premiéra mal podľa niektorých ľudí napríklad rozvrátiť verejné financie spolu s úradníckym kabinetom. Dodal, že sa v takých chvíľach pýta na tri konkrétne opatrenia.

„Tam končí debata,“ konštatoval. Poukázal, že úradnícka vláda nemala dôveru parlamentu. Spätne zhodnotil, že jeho vláda robila skôr komunikačné chyby, keďže jej členovia boli najmä odborníci a neboli takí zruční v politickej komunikácii.

