Progresívne Slovensko predstavilo tieňovú vládu. „Ministerkami“ sú aj Jaurová, Stohlová a Števulová – VIDEO

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) predstavilo Tím zmeny, teda svojich lídrov pre jednotlivé programové oblasti a zároveň nominantov do budúcej vlády. Ich hlavnou úlohou je kontaktovať svojich náprotivkov v opozičných stranách a začať dialóg o programových prienikoch.
Zároveň budú pozorne sledovať kroky vlády, upozorňovať na chyby a už teraz pracovať na alternatívnych riešeniach s cieľom nápravy. Progresívci vyzvali aj ostatné opozičné strany, aby aj oni stanovili svojich lídrov pre jednotlivé oblasti.
„Tento proces, na ktorý sa vydávame, tento proces hľadania programových prienikov môže trvať dlho – možno mesiace alebo až do volieb. Bude to mravenčia politická práca, ale my vieme, prečo je to dôležité – aby sme jednak utužili vzájomné vzťahy v opozícii a hlavne, aby sme si dopredu vedeli vydiskutovať veci, ktoré môžu byť potenciálne sporné a aby sme to neriešili deň po voľbách,“ povedal predseda PS Michal Šimečka.
Dve kľúčové oblasti
Na čele Tímu zmeny stojí predseda hnutia Šimečka. „Môj cieľ je jednoznačný. Mám jasnú ašpiráciu viesť tím Progresívneho Slovenska do volieb a poraziť Roberta Fica,“ povedal.
Tím zmeny hnutia Progresívne Slovensko
Lídrom zodpovedným za program „Tresk“, teda totálny reštart v ekonomickej oblasti, je Ľudovít Ódor, v oblasti zahraničnej a európskej politiky je lídromIvan Korčok. „Ide o dve kľúčové oblasti, kde vláda Roberta Fica napáchala najväčšie škody. Úlohou týchto lídrov bude obnoviť hospodársky rast po voľbách a vrátiť Slovensko späť do Európy,“ prízvukoval Šimečka. Líderkou zmeny v kultúre a médiách bude Zora Jaurová, v oblasti práce, sociálnych vecí a rodinySimona Petrík. Hospodárstvo a energetiku bude mať na starosti Ivan Štefunko, investícieMichal Truban, obranuTomáš Valášek, životné prostredieTamara Stohlová, zdravotníctvaOskar Dvořák, financieŠtefan Kišš, školstvoTina Gažovičová, dopravuJán Hargaš, vnútroJaroslav Spišiak, spravodlivosťZuzana Števulová. Rezortu pôdohospodárstva sa bude venovať Peter Horný, ktorý nie je poslancom národnej rady, ale celý svoj profesionálny život venoval ako bankár financovaniu agrosektora. Lídrom zmeny v spravodajských službách je Peter Bátor.
„Šanca na stabilnú lepšiu vládu je spolupráca strán PS, SaS, KDH a Demokrati. Toto je zostava, o ktorej som hlboko presvedčený, že vie nielen prečísliť súčasnú vládu a zostaviť budúcu vládu, ale aj vydržať,“ povedal Šimečka v reakcii na otázku možnej spolupráce s Hnutím Slovensko. Dodal, že chce posunúť spoluprácu s týmito stranami na vyššiu úroveň. V pláne sú programové konzultácie odborníkov a odborníčok jednotlivých strán s cieľom hľadať prieniky v programoch.
Ficova politika ochudobnila Slovensko
Ľudovít Ódor prízvukoval, že naštartovanie ekonomického rastu Slovenska je nevyhnutné. „Vlády Roberta Fica sa vždy vyznačovali impotenciou v oblasti ekonomickej politiky,“ zdôraznil.
Poukázal na to, že ceny rastú veľmi rýchlo, zahraničné investície nás obchádzajú, milión ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou, mladí a talentovaní ľudia odchádzajú do zahraničia a vláda nepredstavila žiadny program, ako zlepšiť život ľudí na Slovensku. „Politika Roberta Fica ochudobnila ľudí na Slovensku v priemere o tisíc eur mesačne. Ak nezmeníme našu hospodársku politiku, prídeme o ďalšiu tisícku. Potrebujeme reštart,“ povedal Ódor.
Ivan Korčok sľubuje zmenu v oblasti zahraničnej politiky Slovenska, obnovu dôvery u našich európskych partnerov a prinavrátenie európskej agendy na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, pretože tá je podľa neho za súčasného vedenia Juraja Blanára (Smer-SD) zlikvidovaná.
Slovensko už podľa neho nebude vnímané ako trójsky kôň Moskvy. Pripomenul, že prvé kolo rokovaní už PS absolvovalo s SaS, KDH a Demokratmi, a verí, že v krátkom čase tieto štyri strany predstúpia pred verejnosť a ukážu víziu toho, ako vrátiť Slovensko za európsky stôl.