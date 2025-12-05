Ódor: Dávame príliš veľa na poľnohospodárstvo, slovenská kritická infraštruktúra je v kritickom stave

Podľa slovenského europoslanca Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko/Obnovme Európu) by mali byť prioritami nového viacročného finančného rámca (VFR) Európskej únie predovšetkým dve oblasti, a to konkurencieschopnosť a obrana.
„To sú veci, ktoré musíme podporovať z našich európskych rozpočtov,“ zdôraznil Ódor v úvode piatkovej panelovej diskusie o novom sedemročnom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034 v Dome Európskej únie v Bratislave.
Koláč treba krájať inak
Európska komisia navrhuje pre roky 2028 – 2034 dlhodobý rozpočet vo výške takmer dva bilióny eur. Tzv. krájanie rozpočtového koláča by však spravil inak. „Stále to nekrájame dobre. Príliš veľa ide na poľnohospodárstvo. V 21. storočí míňame cez 20 % na poľnohospodárstvo, ktoré má z hľadiska ekonomiky vplyv 3 – 4 percentá. Mali by sme trošku inak krájať tento koláč.“
Expremiér podotkol, že dosť často počúva od kolegov, ktorí sú „čistí prispievatelia“ do rozpočtu EÚ, že od voličov dostávajú otázky, prečo musia „ďalej dotovať niektoré krajiny“, ktoré na európskej úrovni „blokujú všetko, čo sa dá“. Dodal však, že pozitívne hodnotí to, že niektoré mechanizmy a prvky, ktoré boli vyskúšané v Pláne obnovy, sa objavujú aj vo VFR.
Ódor podporuje, aby rozpočet EÚ naďalej podporoval zmenšovanie rozdielov medzi európskymi regiónmi. „Napriek tomu, že už sme mali mať základnú infraštruktúru hotovú – chýbajú diaľnice, vodovody, kanalizácie – presadzujeme to a snažíme sa presviedčať, aby boli peniaze aj na kohéziu.“
Investície využiteľné na civilné účely
Tvrdí, že aj keď výsledky na Slovensku neboli „bohvieaké“, považuje to za dôležité, pričom na margo slovenskej infraštruktúry poznamenal: „Máme možnosť investovať do kritickej infraštruktúry. A u nás je celá infraštruktúra v kritickom stave.“
V súvislosti s obranou, ktorú vníma ako veľmi dôležitú kapitolu, zdôraznil, že preferuje investície, ktoré sú využiteľné aj pre civilné účely. Poukázal tiež na to, že dosť často sa podľa neho obranné projekty utajujú.
„Bolo by dobré zlepšiť spôsob obstarávania na Slovensku. Lebo dať do len do ‚blackboxu‘ a všetko je utajené … Potom je výsledok taký, že to bude dvakrát drahšie ako by malo byť,“ skonštatoval Ľudovít Ódor.