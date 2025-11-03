Odborník na verejnú správu nepovažuje predĺženie volebného obdobia za správne z viacerých dôvodov

Odborník na verejnú správu nepovažuje zmenu dĺžky volebného obdobia, ktoré aktuálne už prebieha, za správne z viacerých dôvodov, a to demokratických i samotnej legislatívy. Pre agentúru SITA to uviedol Jozef Andrejčák z Katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach.
Debata o predĺžení
Otázku presunu komunálnych volieb o rok, teda z jesene 2026 na rok 2027, otvoril nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD), zástupcovia samospráv sa voči tomu ale vymedzili, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá. Najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.
„Predĺženie volebného obdobia samospráv môže vychádzať z viacerých príkladov v rámci konkrétnych štátov EÚ, kde je volebné obdobie samospráv päťročné,“ vraví Andrejčák. Ako určité pozitívum pre predĺženie volebného obdobia podľa neho možno akceptovať to, že môže poskytnúť dostatočný priestor na realizáciu projektov, ktoré majú volené orgány samosprávy v pláne.
Poukázal aj na ekonomický aspekt v podobe finančnej náročnosti volieb. Andrejčák ale v tomto smere zdôraznil, že demokracia a demokratické voľby a ich princípy by sa nemali merať peniazmi.
Zmena volebného obdobia
Strana Hlas tiež prišla s nápadom, že volebné obdobie orgánov samospráv by sa mohlo predĺžiť zo štyroch na päť rokov, avšak až od nasledujúceho volebného obdobia. Išlo by teda o tých predstaviteľov samospráv, ktorí budú zvolení v budúcoročných voľbách do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov.
Zmenu volebného obdobia od roku 2026 odborník na verejnú správu nepovažuje za reálnu. Poukázal na to, že na takýto krok bolo nutné zmeniť ústavu. Takáto zmena by tiež podľa Andrejčáka mala vzísť zo širšej diskusie so zástupcami samospráv, ako sú Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, SK8 a podobne.
„Zároveň si myslím, že zo strany štátu aj príslušných združení zastupujúcich samosprávu by mala začať reálna diskusia a spracovanie konkrétneho materiálu týkajúceho sa zásadnej reformy miestnej samosprávy na Slovensku, ktorej súčasťou budú aj otázky rozdrobenosti (vysokého počtu obcí ..), financovania, kompetencií, a môže byť aj päťročné obdobie,“ uzavrel.
Prieskum
Nedávny prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia tiež ukázal, že viac ako polovica Slovákov nesúhlasí s predĺžením aktuálneho volebného obdobia predstaviteľov samospráv zo štyroch na päť rokov. Ide konkrétne o 51 percent účastníkov prieskumu, pričom 34 percent z nich s tým rozhodne nesúhlasí a ďalších 17 percent skôr nesúhlasí.
Prieskum bol realizovaný od 15. do 19. októbra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov starších ako 18 rokov. Tiež z neho vyplynulo, že s takýmto predĺžením volebného obdobia samospráv rozhodne súhlasí osem percent respondentov. Ďalších 20 percent s ním skôr súhlasí. Viac než pätina, 21 percent opýtaných, na otázku nevedelo odpovedať. Najväčšiu podporu má tento nápad u voličov strany Smer-SD.
Medzi opozičnými stranami, parlamentnými aj mimoparlamentnými, výraznejšie prevažujú odporcovia predlžovania aktuálneho volebného obdobia. S nápadom predĺžiť volebné obdobie tých predstaviteľov samospráv, ktorí budú zvolení v budúcoročných voľbách do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov rozhodne súhlasilo osem percent opýtaných a 23 percent s ním skôr súhlasilo (celkovo 31 percent). Rozhodne s ním ale nesúhlasí 28 percent opýtaných a 21 percent odpovedalo, že skôr nesúhlasí (celkovo 49 percent).
Pätina opýtaných (20 percent) odpovedala „neviem“. Ako uviedla agentúra NMS Market Research Slovakia, s predmetným návrhom sa nadpriemerne často stotožňujú občania starší ako 61 rokov, obyvatelia východného Slovenska a elektorát Smeru. Proti takejto zmene boli nadpriemerne často obyvatelia Bratislavského kraja, a tiež voliči Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko a Demokratov.