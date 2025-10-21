Winkler odovzdal podpisy, strana Dunaj oficiálne vstupuje do komunálnej politiky

Kandidát na primátora Bratislavy – mestský poslanec a podnikateľ Martin Winkler v utorok oficiálne odovzdal na Ministerstve vnútra SR vyše 15-tisíc podpisov podporujúcich vznik mestskej strany Dunaj.
Winklerov tím uvádza, že strana Dunaj chce priniesť nový vietor do komunálnej politiky v Bratislave a ponúknuť občanom moderné, zodpovedné a funkčné riešenia pre hlavné mesto.
Alternatíva k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta
„Dunaj bude hlasom tých, ktorí doteraz nemali koho voliť,“ vyhlásil Winkler po odovzdaní registračných dokumentov. „Sme alternatívou pre všetkých, ktorí už nechcú vyberať medzi zlým a horším, ale chcú skutočnú zmenu založenú na zdravom rozume a manažérskej kompetencii,“ dodal. Podpora 15-tisíc obyvateľov podľa neho dokazuje, že Bratislavčania túžia po alternatíve k doterajšiemu spôsobu vedenia mesta.
„Za posledných sedem rokov vzrástol dlh metropoly na rekordných 216 miliónov eur, pričom obyvatelia denne čelia kolapsu v doprave, chýbajúcim parkovacím miestam a zanedbanej infraštruktúre,“ poznamenal kandidát na primátora s tým, že strana Dunaj nie je len ďalším politickým projektom. „Je to prvá skutočne mestská strana, ktorá vznikla zdola – z frustrácie a túžby obyvateľov po lepšom fungovaní ich mesta,“ doplnil.
Konkrétne riešenia
„Bratislava potrebuje alternatívu k politickému divadlu a prázdnym gestám. My ponúkame konkrétne riešenia: fungujúcu dopravu, zodpovedné hospodárenie, dostupné parkovanie a mesto, ktoré slúži svojim obyvateľom, nie naopak,“ zdôraznil Winkler.
Proces registrácie je ďalším krokom v príprave strany na komunálne voľby 2026. Po potvrdení registrácie a úvodnom sneme plánuje strana Dunaj predstaviť svoj program, lídrov aj konkrétne priority pre hlavné mesto.