Primátor Popradu Danko bude znova kandidovať, predstavil aj svoj tím – VIDEO

Súčasný primátor Popradu Anton Danko sa bude opäť uchádzať o zvolenie za primátora v komunálnych voľbách v októbri 2026. Svoju kandidatúru ohlásil prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti.
Pôjde o jeho šiestu kandidatúru na tento post. Mesto pod Tatrami vedie od roku 2002 so štvorročnou prestávkou v rokoch 2014 až 2018, počas ktorých túto funkciu zastával Jozef Švagerko. Ešte predtým, v rokoch 1998 až 2002, pôsobil ako viceprimátor. Vo voľbách v roku 2022 obhájil post primátora mesta ako nezávislý kandidát s počtom hlasov 9 391, čo predstavuje 61,13 percenta.
V príspevku, v ktorom oznamuje svoje politické rozhodnutie, spomína aj svoj tím, kandidátov na poslancov. Podľa zverejnenej fotografie a videa je ich 19. „V októbri 2026 sa budú konať komunálne voľby. Ja do nich vstupujem s podporou ľudí, ktorí mi veria a ja verím im. A vám všetkým ďakujem, že stojíte stále pri mne,“ uviedol Danko.
Medzi kandidátmi na poslancov v rámci jeho tímu sú aj súčasní popradskí viceprimátori Ondrej Kavka a Štefan Pčola, mestská poslankyňa Tatiana Husárová či poslanec Michal Baran. Viaceré tváre sú však nové.
Ďalší kandidáti na post primátora v Poprade zatiaľ nie sú známi.