Prieskum ukázal, kto volí Smer a Progresívne Slovensko. Do parlamentu by prešli aj Demokrati

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) s volebným výsledkom 22,8 percenta. Druhý by bol Smer-SD, ktorý by volilo 17,9 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24, ktorý robila 8. až 17. októbra na reprezentatívnej vzorke 1 000 oslovených.
Hlas-SD na treťom mieste
Treťou najsilnejšou by bola v parlamente strana Hlas-SD s podporou 10,8 percenta. Nasledujú Republika (8,6 percenta), Hnutie Slovensko (7,5 percenta), SaS (7,1 percenta), KDH (6,8 percenta) a do parlamentu by sa tesne dostali aj Demokrati (5,1 percenta).
Prieskum ukázal prepad Smeru, nárast Progresívneho Slovenska, ale karty stále mieša aj „nechcený“ Matovič
Nedostala by sa koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 4,5 percenta opýtaných, ani Maďarská aliancia (3,8 percenta), ani Sme rodina (3,5 percenta).
Oproti septembru zaznamenali pokles preferencií všetky parlamentné opozičné strany a z koaličných Hlas-SD a SNS. Stúpli preferencie strán Smer-SD, Republika a Demokrati.
Opozícia by bez Matoviča väčšinu nemala
Ak by voľby dopadli tak, ako ukazuje prieskum, strany súčasnej koalície Smer-SD a Hlas-SD by nedokázali zostaviť vládu ani s pomocou hnutia Republika. Smer-SD by totiž získal 31 mandátov, Hlas-SD 18 a Republika 15, čo je len 64 poslancov, pričom na vytvorenie vládnej väčšiny je potrebných 76 poslancov.
Opozičné strany Progresívne Slovensko (40 mandátov), SaS (12), KDH (12) a Demokrati (9) by dokázali vytvoriť pohodlnú väčšinu s 86 poslancami jedine s účasťou Hnutia Slovensko (13 mandátov). PS, SaS, KDH a Demokrati by v zostave štyroch strán väčšinu nevytvorili, pretože by spolu mali 73 zákonodarcov.
Kto sú voliči Smeru a hnutie Progresívne Slovensko?
Až pätina dospelých obyvateľov Slovenska (20,1 percenta) by sa nevedela rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Počet nerozhodnutých sa z mesiaca na mesiac zvyšuje, upozorňuje agentúra AKO. Ďalších 12,9 percenta deklarovalo, že by voliť nešli, a 5,1 percenta na otázku nechcelo odpovedať. Rozhodnutých bolo 61,9 percenta oprávnených voličov.
Prieskum potvrdil dlhodobé trendy, že Smer-SD volia najmä starší voliči a menej vzdelaní ľudia, pričom Progresívne Slovensko má najväčšiu podporu u mladých a dominuje pri voľbe ľudí s vysokoškolským vzdelaním a stredoškolským s maturitou. PS by vyhralo vo všetkých krajoch Slovenska s výnimkou Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.
Obyvatelia maďarskej národnosti by hlasovali najmä za Maďarskú alianciu (31,7 percenta), Hlas-SD (18,6 percenta), Smer-SD (16 percent) a PS (13 percent).