Krajšie Vianoce pre tisíce ľudí v núdzi: Tesco potravinová zbierka priniesla pomoc viac ako 200-tisíc eur

Slováci v najväčšej potravinovej zbierke opäť raz ukázali solidaritu s ľuďmi v núdzi. Počas troch dní od 20. do 22. novembra 2025 sa podarilo vyzbierať pomoc v celkovej hodnote viac ako 172-tisíc eur, ktorú Tesco navýši o vyše 34-tisíc eur. Tesco potravinová zbierka, ktorú reťazec na Slovensku organizuje už trinásty rok, pokračuje až do konca roka prostredníctvom služby Tesco online nákupy.
„Naša potravinová zbierka je pre nás každý rok silným pripomenutím, ako dokáže aj malé gesto meniť životy k lepšiemu. Zákazníci Tesca sa rozhodli pomáhať aj v časoch, keď mnohí možno sami zápasia s ekonomickou neistotou. Vďaka ich dobrosrdečnosti a ochote pomáhať sa podarilo vyzbierať viac ako 70 ton potravín a drogérie. Tisícky ľudí v ťažkej životnej situácii tak strávia pokojnejšie a dôstojnejšie Vianoce,“ hovorí Katarína Pšenáková, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku, a pokračuje: „Vyzbieraná pomoc v našich predajniach v tomto roku dosiahla za tri dni skvelých 172-tisíc eur a my ďakujeme všetkým, ktorí doteraz prispeli. Vyzbieranú sumu aj v tomto roku navýšime o ďalších 20 %, ktoré ako finančný príspevok poskytneme našim charitatívnym partnerom. Aktuálne ide o príspevok v hodnote vyše 34-tisíc eur, vzhľadom na to, že zbierka prostredníctvom Tesco online nákupov ešte prebieha, do konca roka sa suma tejto finančnej pomoci ďalej navýši.“
Najštedrejší boli v meste Trnava
Tesco potravinová zbierka sa uskutočnila vo všetkých 181 predajniach Tesco na Slovensku od 20. do 22. novembra 2025. Zákazníci najčastejšie prispeli ľuďom v ťažkých životných situáciách kúpou trvanlivých potravín ako cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy, mlieko, olej, múka, cukor, nechýbalo ani jedlo pre deti a produkty osobnej hygieny.
Obľúbenou možnosťou pomoci boli aj kupóny v hodnote 2 EUR, ktoré zákazníci dostali pri vstupe do predajne. Prostredníctvom čiarového kódu z kupónu tak Slováci prispeli k zbierke finančnou sumou takmer 35-tisíc eur. Najštedrejší boli zákazníci v hypermarkete Tesco v Trnave.
Prispieť je možné do konca roka
Možnosť prispieť k Tesco potravinovej zbierke je dostupná až do 31. 12. 2025 z pohodlia domova prostredníctvom služby Tesco online nákupy. Zákazníci môžu vložiť do svojho online nákupného košíka ľubovoľný počet potravinových balíčkov v hodnote 3, 5 alebo 7 EUR. Tesco ich pripraví vo svojom distribučnom centre a odovzdá charitatívnym partnerom. Tento rok Tesco spolupracuje s partnermi Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Liberi Semper, Evanjelická diakonia a Vagus.
„Veľké poďakovanie patrí nielen našim zákazníkom a partnerom, ale aj obetavým kolegyniam, kolegom a stovkám dobrovoľníkov, bez ktorých by spoločná pomoc ľuďom v núdzi nebola možná. Celkový objem pomoci za 13 rokov našej potravinovej zbierky sa tento rok podarilo navýšiť na 1 270 ton potravín a drogérie, čo predstavuje hodnotu viac ako 2,2 milióna eur. Sme radi, že aj tento rok spoločne prispejeme k tomu, aby mali všetci ľudia na Slovensku pekné a dôstojné Vianoce, bez ohľadu na ich životnú situáciu,“ dodáva Katarína Pšenáková.
Tesco pomáha celý rok
Tesco potravinová zbierka nie je jedinou formou pomoci, ktorú Tesco poskytuje ľuďom v náročnej životnej situácii. Tesco dlhodobo pomáha aj prostredníctvom grantového programu Správne začiatky, každodenným darovaním nepredaných potravín ľuďom v núdzi či produktovou podporou v komunitách, v ktorých pôsobí.
Viac informácií je k dispozícii na webstránke Tesca na Slovensku.
