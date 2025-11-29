Sľuby o nižších cenách neboli splnené, pre Ficovu zbabranú konsolidáciu zažijú Slováci tie najťažšie Vianoce

Sľuby o nižších cenách zostali len sľubmi, Slováci zažijú najťažšie Vianoce. Uviedol to poslanec za Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš.
„Rodiny sa vďaka Ficovej drahote budú musieť uskromniť nielen na darčekoch. Priemernej rodine Ficova konsolidácia tento rok zobrala tisíc eur, navyše pre zdražovanie nakúpia za rovnakú sumu výrazne menej ako v minulých rokoch,“ upozornil Kišš s tým, že priemerný rozpočet ľudí na vianočné darčeky klesne tento rok o 17 percent.
Skromné sviatky pre zbabranú konsolidáciu
„To je najvýraznejšie zníženie za desať rokov,“ zdôraznil Kišš opierajúc sa o výsledok prieskumu agentúry Focus. Z prieskumu vyplýva, že domácnosti s čistým mesačným príjmom do 1 000 eur plánujú minúť na darčeky 156 eur, kým tie s vyšším príjmom približne 266 eur. Kišš kritizuje, že ľudia si musia urobiť skromné sviatky pre zbabranú konsolidáciu. Upozornil, že chudobou trpí každý piaty občan.
„Najviac trpia neúplné rodiny a živnostníci, ktorí budú mať osobitne skromné Vianoce. Práve oni sa s obavami pozerajú do budúceho roka, keď budú platiť o stovky eur mesačne viac,” dodal Kišš s tým, že sľuby súčasnej vlády o nižších cenách zostali len v rovine sľubov.
Čo prinesie Ficova drahota?
„Slovensko trpí siedmym najvyšším zdražovaním v Európskej únii (EÚ). V eurozóne sme dokonca piaty od konca. Na Slovensku je medziročná inflácia na úrovni 3,9 percenta, priemer EÚ je 2,5 percenta, v eurozóne len 2,1 percenta,” dodal Kišš, podľa ktorého tak Slovensko vstupuje do adventného obdobia vo veľmi zlej situácií.
„Aj keď sa nám vláda snaží nahovoriť, že všetko je v poriadku. Premiér pri ďalšej ceste luxusnou limuzínou možno znovu uvidí plné parkovisko ľudí. Ak by sa však odvážil z auta vystúpiť, dozvedel by sa od nich, že prerátavajú každý cent a boja sa toho, čo im Ficova drahota ešte prinesie,” uzavrel poslanec.